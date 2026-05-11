Vì sao VFF không rút 'Thượng phương bảo kiếm'?

Vĩnh Xuân

TPO - Các vòng đấu cuối V.League nhiều mùa giải qua gây điều tiếng trong dư luận về sự minh bạch, nhưng vì sao Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và BTC giải không thể xử lý các CLB?

HAGL liệu có giữ được chất trước guồng quay khắc nghiệt của V.League?

Trong trận thua 1-2 trước PVF-CAND trên sân Pleiku ở vòng 22 diễn ra cuối tuần qua, HAGL đã tung vào sân đội hình khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Với 22 điểm, đội bóng của bầu Đức chưa chắc suất trụ hạng khi chỉ hơn 2 đội cuối bảng là SHB Đà Nẵng 6 điểm và PVF-CAND 8 điểm.

Những tưởng HAGL sẽ tung sức để thắng, nhưng đội chủ nhà gây bất ngờ khi đưa vào sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có đến 2 gương mặt ở vị trí chốt chặn quan trọng là thủ môn Phước Sang và hậu vệ Tô Minh Lộc. Cả 2 chưa ra sân trận nào mùa giải năm nay.

Thủ môn tuyển U23 Việt Nam Trần Trung Kiên vừa chơi rất hay trong chiến thắng 1-0 trước SLNA không có tên trong danh sách đăng ký.

Đội bóng phố núi để PVF-CAND dẫn sớm 2 bàn trước khi gỡ lại được 1 bàn trong hiệp 1. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu chậm lại và gần như các CĐV trên sân Pleiku không được chứng kiến tình huống nào thực sự hấp dẫn. Chiến thắng 2-1 trước HAGL giúp PVF-CAND vượt qua SHB Đà Nẵng để thoát khỏi vị trí đáy bảng.

SHB Đà Nẵng đang thất thế trong cuộc chạy đua tranh suất trụ hạng

Mùa trước, nhiều trận đấu các vòng cuối giữa những đội bóng đang cần điểm trụ hạng với nhóm đã an toàn như HAGL, Hà Tĩnh, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng...đều gây nên những điều tiếng trong giới mộ điệu. Cựu trung vệ Phạm Như Thuần khi nói về vấn đề này từng cho biết, thời anh thi đấu CLB sẽ bị trừ điểm nếu có dấu hiệu chơi không đúng sức.

Một quan chức VFF thừa nhận, quy chế cho phép trừ điểm và phạt những đội bóng có dấu hiệu đá không đúng phong độ, nhường điểm. Trong quá khứ, V.League đã áp dụng quy định này.

Tuy nhiên khó khăn hiện nay là việc đánh giá các biểu hiện trên thuần tuý về chuyên môn, CLB hầu hết phản ứng mạnh. Chính vì vậy trên thực tế, việc áp dụng quy định xử phạt các trường hợp nghi ngờ tiêu cực không dễ dàng.

Chia sẻ với Tiền Phong, một cựu lãnh đạo cấp cao VFF và VPF cho biết thời ông, BTC "bắt" được khá rõ hiện tượng nhường điểm giữa các đội bóng. Nhưng để quy kết tiêu cực buộc phải có chứng cứ cụ thể.

Có thể thấy dù BTC giải chưa xử lý nhưng giới hâm mộ rất nhạy cảm với những trận đấu bất thường. CLB chơi dưới sức, có dấu hiệu buông cái mất đầu tiên là niềm tin và tình yêu của CĐV.

Vĩnh Xuân
