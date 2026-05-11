Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kịch bản để U17 Việt Nam dự World Cup

Hương Ly

TPO - Sau trận thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Roland vẫn sáng cửa giành vé dự U17 World Cup.

689494872-1306606031673307-5029300118235710942-n-7797.jpg

Sau 2 lượt trận mới nhất tại bảng C, U17 Việt Nam thua U17 Hàn Quốc và U17 UAE thua U17 Yemen 2-3. U17 Hàn Quốc vượt lên dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm. U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm (Việt Nam xếp trên nhờ thành tích đối đầu nhỉnh hơn). Trong khi đó, U17 UAE đứng cuối bảng sau 2 trận là bất ngờ lớn.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, thầy trò HLV Roland thắng U17 UAE là chắc chắn có vé dự World Cup. Nếu U17 Việt Nam hòa U17 UAE, "Chiến binh sao vàng" cần một kịch bản phức tạp để hoàn thành mục tiêu.

Khi đó, trận hòa U17 UAE đưa U17 Việt Nam kết thúc chiến dịch vòng bảng với 4 điểm. Thầy trò HLV Roland sẽ đi tiếp nếu U17 Yemen hòa (đứng trên nhờ thành tích đối đầu) hoặc thua U17 Hàn Quốc. Nếu U17 Yemen thắng U17 Hàn Quốc, Yemen nắm lấy một suất đi tiếp. U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc cùng có 4 điểm. Chúng ta sẽ bị loại vì thua U17 Hàn Quốc thành tích đối đầu trực tiếp.

Với kịch bản cuối cùng là U17 Việt Nam thua U17 UAE, chúng ta bị chính đối thủ vượt lên ở bảng đấu và không còn cơ hội nào đi tiếp.

Đêm 10/5, thầy trò HLV Roland chơi một trận quả cảm trước U17 Hàn Quốc. U17 Việt Nam dẫn tỷ số 1-0 đến phút 84, sau đó sụp đổ nhanh chóng và thua liền 4 bàn. Một trong số đó là khoảnh khắc cầu thủ U17 Việt Nam đứng lại để chờ trọng tài thổi còi việt vị nhưng không có bất thường xảy ra. Sự lơ là của các học trò HLV Roland đã dâng cho đối thủ bàn thắng.

Ở trận đấu còn lại, U17 UAE và U17 Yemen rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. U17 UAE là đội mở tỷ số, sau đó bị dẫn ngược 1-2. Đại diện Tây Á cân bằng tỷ số từ phút 62 nhưng bàn thắng muộn giúp U17 Yemen hoàn tất chiến thắng kịch tính nhất từ đầu VCK U17 châu Á 2026.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Hương Ly
#U17 Việt Nam #World Cup #bóng đá trẻ #bảng C #HLV Roland #U17 Hàn Quốc #kịch bản #u17 việt nam vs u17 hàn quốc #highlight u17 việt nam vs u17 hàn quốc #video u17 việt nam vs u17 hàn quốc #bàn thắng u17 việt nam vs u17 hàn quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe