Kịch bản để U17 Việt Nam dự World Cup

Sau 2 lượt trận mới nhất tại bảng C, U17 Việt Nam thua U17 Hàn Quốc và U17 UAE thua U17 Yemen 2-3. U17 Hàn Quốc vượt lên dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm. U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm (Việt Nam xếp trên nhờ thành tích đối đầu nhỉnh hơn). Trong khi đó, U17 UAE đứng cuối bảng sau 2 trận là bất ngờ lớn.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, thầy trò HLV Roland thắng U17 UAE là chắc chắn có vé dự World Cup. Nếu U17 Việt Nam hòa U17 UAE, "Chiến binh sao vàng" cần một kịch bản phức tạp để hoàn thành mục tiêu.

Khi đó, trận hòa U17 UAE đưa U17 Việt Nam kết thúc chiến dịch vòng bảng với 4 điểm. Thầy trò HLV Roland sẽ đi tiếp nếu U17 Yemen hòa (đứng trên nhờ thành tích đối đầu) hoặc thua U17 Hàn Quốc. Nếu U17 Yemen thắng U17 Hàn Quốc, Yemen nắm lấy một suất đi tiếp. U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc cùng có 4 điểm. Chúng ta sẽ bị loại vì thua U17 Hàn Quốc thành tích đối đầu trực tiếp.

Với kịch bản cuối cùng là U17 Việt Nam thua U17 UAE, chúng ta bị chính đối thủ vượt lên ở bảng đấu và không còn cơ hội nào đi tiếp.

Đêm 10/5, thầy trò HLV Roland chơi một trận quả cảm trước U17 Hàn Quốc. U17 Việt Nam dẫn tỷ số 1-0 đến phút 84, sau đó sụp đổ nhanh chóng và thua liền 4 bàn. Một trong số đó là khoảnh khắc cầu thủ U17 Việt Nam đứng lại để chờ trọng tài thổi còi việt vị nhưng không có bất thường xảy ra. Sự lơ là của các học trò HLV Roland đã dâng cho đối thủ bàn thắng.

Ở trận đấu còn lại, U17 UAE và U17 Yemen rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. U17 UAE là đội mở tỷ số, sau đó bị dẫn ngược 1-2. Đại diện Tây Á cân bằng tỷ số từ phút 62 nhưng bàn thắng muộn giúp U17 Yemen hoàn tất chiến thắng kịch tính nhất từ đầu VCK U17 châu Á 2026.