U17 Việt Nam tự tin đấu Hàn Quốc, quyết chạm tay tới vé World Cup

TPO - Đội tuyển U17 Việt Nam giữ vững tinh thần và sự tập trung cao độ trước màn đối đầu đầy thử thách với U17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ hai bảng C VCK U17 châu Á 2026.

Trong buổi tập cuối cùng chiều 9/5 (giờ địa phương), đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết toàn đội đã nhanh chóng trở lại guồng chuẩn bị ngay sau trận thắng Yemen. Trung vệ của U17 Việt Nam nhấn mạnh ban huấn luyện liên tục nhắc nhở các cầu thủ không được phép chủ quan khi phía trước là đối thủ có đẳng cấp rất cao.

“HLV trưởng và các thầy luôn nhắc chúng em phải giữ sự tập trung tối đa vì trận đấu tới sẽ rất khó khăn”, Đăng Khoa chia sẻ.

Đánh giá về U17 Hàn Quốc, đội trưởng U17 Việt Nam cho rằng đối thủ sở hữu nền tảng thể lực, kỹ thuật và tổ chức lối chơi rất tốt. Bản thân anh cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự đã chủ động xem lại băng hình, phân tích kỹ các phương án tấn công của đối phương để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Với vai trò thủ lĩnh, Đăng Khoa cũng thường xuyên động viên các đồng đội giữ sự tự tin và đoàn kết trên sân. Theo anh, yếu tố quan trọng nhất với U17 Việt Nam ở trận đấu tới chính là sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật.

“Trận đấu với U17 Hàn Quốc sẽ vô cùng khó khăn. Toàn đội cần duy trì sự tập trung và thực hiện tốt đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra”, đội trưởng U17 Việt Nam nhấn mạnh.

Chia sẻ về cơ hội cạnh tranh tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026, Đăng Khoa khẳng định toàn đội đang có quyết tâm rất lớn. “Chúng em đang đứng trước ngưỡng cửa World Cup nên sẽ cố gắng hết sức, chắt chiu từng cơ hội để hướng tới kết quả tốt nhất”, anh nói.

Trong buổi tập cuối cùng, HLV trưởng Cristiano Roland cùng các cộng sự tiếp tục hoàn thiện những mảng miếng chiến thuật quan trọng cho trận gặp U17 Hàn Quốc. Nội dung tập luyện tập trung vào phối hợp tấn công, tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và khả năng dứt điểm.

Nhà cầm quân người Brazil cũng liên tục động viên các học trò chơi tự tin, phát huy tối đa khả năng và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật đã chuẩn bị.

Hiện tại, U17 Việt Nam đang có trạng thái thể lực và tinh thần tốt trước trận đấu then chốt với U17 Hàn Quốc, diễn ra lúc 23h00 ngày 10/5 theo giờ Việt Nam.

