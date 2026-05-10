Phản ứng của HLV Thái Lan khi rơi vào bảng tử thần Asian Cup 2027

Hương Ly

TPO - HLV Anthony Hudson cho rằng chạm trán Nhật Bản, Qatar và Indonesia ngay từ vòng bảng Asian Cup 2027 là cơ hội tuyệt vời của Thái Lan. Ông tuyên bố: "Mọi chuyện đều có thể xảy ra".

"Tôi nghĩ đây là bảng đấu thú vị với rất nhiều đối thủ mạnh. Đây là cơ hội tuyệt vời cho đội tuyển Thái Lan được va chạm đối thủ mạnh và mọi chuyện đều có thể xảy ra", Siam Sport dẫn lời ông Hudson.

"Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, nếu muốn chạm trán đối thủ như Nhật Bản, đây là cơ hội rất tốt. Việc đương đầu với Qatar ở trận đấu ra quân tại Asian Cup 2027 là kịch bản tốt. Chúng tôi xác định mình sẽ chạm trán các đối thủ mạnh hơn và Thái Lan sẽ tôn trọng tất cả. Đây là một cơ hội, là thành tựu của chúng tôi", HLV Hudson chia sẻ tiếp.

Thái Lan là hạt giống số 3 trong buổi bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Hudson không gặp may khi rơi vào bảng đấu cực nặng, theo đúng kịch bản xấu nhất được dự đoán để tạo nên cuộc chiến tử thần. Nhật Bản và Qatar là 2 đại diện mạnh nhất của nhóm hạt giống 1 và 2. Indonesia rơi vào nhóm hạt giống 4, cũng là đối thủ mà mọi bảng đều muốn tránh.

Indonesia là đội có thứ hạng FIFA thấp nhất tại bảng đấu. Tuy nhiên, sức mạnh thực tế của Indonesia tại Asian Cup 2027 sẽ vượt xa thứ hạng FIFA của họ. Bởi lẽ, đó là giải đấu mà đội bóng "xứ vạn đảo" triệu tập đầy đủ đội hình mạnh nhất, khác xa Indonesia khi thi đấu tại các đấu trường khu vực.

Từ Indonesia, HLV John Herdman nhận định đây là bảng đấu khó nhằn nhưng cho các học trò của ông cơ hội tuyệt vời để tiến thêm một bước. Thuyền trưởng Indonesia tuyên bố một khi vươn ra biển lớn Asian Cup, mọi bảng đấu đều khó nhằn và Indonesia sẵn sàng cho mọi kịch bản.

"Chúng tôi xác định mình đối đầu Nhật Bản trong tâm thế yếu hơn. Indonesia sẽ phải thể hiện tốt nhất khả năng để cạnh tranh với Qatar. Và chúng tôi phải thể hiện được tinh thần chiến đấu, cùng sự quyết tâm để hạ Thái Lan", HLV Herdman nhấn mạnh.

VCK Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2027. Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng E trước các đối thủ Hàn Quốc, UAE và Lebanon/Yemen. Đại diện còn lại của Đông Nam Á là Singapore, rơi vào bảng có Australia, Tajikistan và Iraq.

