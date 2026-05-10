Thể thao

Đội tuyển Iran ra 10 yêu cầu để dự World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Iran Iran chính thức xác nhận tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, liên đoàn bóng đá nước này vừa gửi 10 điều kiện tới FIFA và nước chủ nhà Mỹ. Họ muốn được đảm bảo 10 điều kiện này thì mới lên đường tham dự VCK.

Trong tuyên bố trên trang web chính thức, Liên đoàn bóng đá Iran khẳng định: "Chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia World Cup 2026, nhưng nước chủ nhà phải lắng nghe những lo ngại của chúng tôi." Chủ tịch cơ quan này, ông Mehdi Taj, cũng đã có bài phát biểu trên truyền hình để làm rõ các yêu cầu mà phía Iran đưa ra.

10 điều kiện của phía Iran:

Vấn đề Visa: Tất cả cầu thủ và nhân viên phải được cấp thị thực mà không gặp trở ngại, bao gồm cả các cầu thủ vốn từng phục vụ trong quân ngũ (như Mehdi Taremi và Ehsan Hajsafi).

Nghi thức quốc gia: Quốc ca Iran phải được cử hành đúng quy tắc, đầy đủ và không bị gián đoạn trong tất cả các trận đấu tại World Cup 2026.

An ninh thắt chặt: Iran muốn nước chủ nhà và FIFA phải áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường tại hệ thống sân bay, khách sạn và sân vận động dành cho đội tuyển.

Thái độ đối xử: Đội tuyển quốc gia Iran muốn và các đại biểu đi cùng phải được đối xử với thái độ tôn trọng.

Quy định về cờ trong sân: Iran chỉ cho phép FIFA và ban tổ chức mang quốc kỳ chính thức của hai đội bóng đang tham gia trận đấu vào trong sân vận động.

Thị thực cho báo giới: Các nhà báo Iran phải được tạo điều kiện cấp thị thực dễ dàng và không bị nhân viên nhập cư thẩm vấn sau khi đã nhận thị thực.

Giới hạn nội dung họp báo: Iran yêu cầu phóng viên tại họp báo chỉ được phép đặt các câu hỏi liên quan trực tiếp đến chuyên môn bóng đá. Đây là vấn đề rất nhạy cảm vì ở các giải đấu gần đây, nhiều phóng viên đã hỏi bên lề, khiến toàn đoàn Iran thậm chí đã bỏ họp báo.

An ninh di chuyển: Đội tuyển Iran muốn được đảm bảo an toàn tuyệt đối trên dọc tuyến đường di chuyển từ nơi lưu trú đến sân vận động.

Thị thực cho người hâm mộ: Nước chủ phải cần tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục cấp thị thực cho cổ động viên Iran.

Sự đảm bảo từ FIFA: FIFA phải có văn bản chính thức xác nhận và chịu trách nhiệm thực thi các điều kiện nêu trên.

Iran vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ FIFA và chủ nhà Mỹ về 10 yêu cầu trên. Tại kỳ World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G. Theo lịch thi đấu, cả 3 trận đấu vòng bảng của đội tuyển châu Á này đều diễn ra trên lãnh thổ Mỹ:

Lịch thi đấu của Đội tuyển Iran tại vòng bảng

Ngày 15/6: Iran gặp New Zealand.

Ngày 21/6: Iran gặp Bỉ.

Ngày 26/6: Iran gặp Ai Cập.

