Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp West Ham vs Arsenal, 22h30 ngày 10/5: Vượt chướng ngại vật

Trọng Đạt
Tiểu Phùng

TPO - Cuộc derby London cuối tuần mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội khi Arsenal cần chiến thắng để tiến gần ngai vàng Premier League, còn West Ham buộc phải tạo bất ngờ nếu không muốn chìm sâu trong khủng hoảng trụ hạng.

report Đội hình xuất phát

Hermansen, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Todibo, Diouf, Fernandes, Soucek, Summerville, Bowen, Taty

1-1851.jpg
report Đội hình xuất phát Arsenal

Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard

1-3758.jpg
west-ham.jpg

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng trở lại trận đấu lớn nhất châu Âu cấp CLB. Chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về Champions League không chỉ đưa “Pháo thủ” vào chung kết, mà còn thắp lên hy vọng về mùa giải vĩ đại bậc nhất trong lịch sử đội bóng thành London.

Người hùng của Arsenal tiếp tục là Bukayo Saka. Ngôi sao trẻ người Anh ghi bàn quyết định, giúp thầy trò HLV Mikel Arteta giành vé tới Budapest và sẽ đối đầu Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League. Nếu đăng quang, Arsenal sẽ chấm dứt gần 140 năm chờ đợi cho danh hiệu châu Âu danh giá đầu tiên.

Không dừng lại ở đó, Arsenal còn đang tiến rất gần chức vô địch Premier League. “Pháo thủ” hiện hơn Man City 2 điểm khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu. Hai chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và Everton, cùng cú sảy chân bất ngờ của Man City trước Everton, đã mở toang cánh cửa vô địch cho đội chủ sân Emirates.

Chỉ cần thắng West Ham, Burnley và Crystal Palace trong ba vòng cuối, Arsenal chắc chắn sẽ lên ngôi mà không cần quan tâm kết quả của Man City.

Dẫu vậy, thử thách trước mắt của thầy trò Arteta không hề đơn giản. Phong độ sân khách của Arsenal thời gian gần đây vẫn thiếu sự ổn định khi họ chỉ thắng 1 trong 5 chuyến xa nhà gần nhất. Tuy nhiên, điểm tựa lớn của “Pháo thủ” lại nằm ở khả năng tận dụng tình huống cố định.

Arsenal đã ghi tới 27 bàn từ bóng chết tại Premier League mùa này, thống kê cho thấy sự nguy hiểm đặc biệt của họ trong các pha phạt góc và đá phạt. Đây cũng là “tử huyệt” của West Ham.

Đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo đang nằm trong nhóm những CLB phòng ngự bóng chết tệ nhất giải đấu. West Ham đã thủng lưới 23 bàn từ các tình huống cố định, trong đó có tới 15 bàn từ phạt góc, nhiều nhất Premier League mùa này.

Cuối tuần trước, “The Hammers” tiếp tục bộc lộ điểm yếu quen thuộc trong thất bại 0-3 trước Brentford. Igor Thiago ghi bàn trên chấm phạt đền, xen giữa pha phản lưới của Dinos Mavropanos và bàn ấn định của Mikkel Damsgaard, khiến chuỗi ba trận bất bại của West Ham khép lại theo cách đầy thất vọng.

Tệ hơn, chiến thắng của Tottenham trước Aston Villa đã đẩy West Ham trở lại nhóm cầm đèn đỏ. Dẫu vậy, cơ hội thoát hiểm vẫn còn nếu họ tạo nên cú sốc trước Arsenal tại London Stadium.

Đây chính là điểm tựa của West Ham khi đội bóng thành London đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại trên sân nhà, thành tích chỉ Bournemouth và Man City làm được ở thời điểm hiện tại. Nhưng lịch sử đối đầu lại mang đến nỗi lo lớn cho đội chủ nhà, khi họ đã để thủng lưới tới 11 bàn trong hai lần gần nhất tiếp đón Arsenal.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
#West Ham #Arsenal #Premier League #Champions League #bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe