Trực tiếp West Ham vs Arsenal, 22h30 ngày 10/5: Vượt chướng ngại vật

TPO - Cuộc derby London cuối tuần mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội khi Arsenal cần chiến thắng để tiến gần ngai vàng Premier League, còn West Ham buộc phải tạo bất ngờ nếu không muốn chìm sâu trong khủng hoảng trụ hạng.

report Đội hình xuất phát Hermansen, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Todibo, Diouf, Fernandes, Soucek, Summerville, Bowen, Taty report Đội hình xuất phát Arsenal Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng trở lại trận đấu lớn nhất châu Âu cấp CLB. Chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về Champions League không chỉ đưa “Pháo thủ” vào chung kết, mà còn thắp lên hy vọng về mùa giải vĩ đại bậc nhất trong lịch sử đội bóng thành London.

Người hùng của Arsenal tiếp tục là Bukayo Saka. Ngôi sao trẻ người Anh ghi bàn quyết định, giúp thầy trò HLV Mikel Arteta giành vé tới Budapest và sẽ đối đầu Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League. Nếu đăng quang, Arsenal sẽ chấm dứt gần 140 năm chờ đợi cho danh hiệu châu Âu danh giá đầu tiên.

Không dừng lại ở đó, Arsenal còn đang tiến rất gần chức vô địch Premier League. “Pháo thủ” hiện hơn Man City 2 điểm khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu. Hai chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và Everton, cùng cú sảy chân bất ngờ của Man City trước Everton, đã mở toang cánh cửa vô địch cho đội chủ sân Emirates.

Chỉ cần thắng West Ham, Burnley và Crystal Palace trong ba vòng cuối, Arsenal chắc chắn sẽ lên ngôi mà không cần quan tâm kết quả của Man City.

Dẫu vậy, thử thách trước mắt của thầy trò Arteta không hề đơn giản. Phong độ sân khách của Arsenal thời gian gần đây vẫn thiếu sự ổn định khi họ chỉ thắng 1 trong 5 chuyến xa nhà gần nhất. Tuy nhiên, điểm tựa lớn của “Pháo thủ” lại nằm ở khả năng tận dụng tình huống cố định.

Arsenal đã ghi tới 27 bàn từ bóng chết tại Premier League mùa này, thống kê cho thấy sự nguy hiểm đặc biệt của họ trong các pha phạt góc và đá phạt. Đây cũng là “tử huyệt” của West Ham.

Đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo đang nằm trong nhóm những CLB phòng ngự bóng chết tệ nhất giải đấu. West Ham đã thủng lưới 23 bàn từ các tình huống cố định, trong đó có tới 15 bàn từ phạt góc, nhiều nhất Premier League mùa này.

Cuối tuần trước, “The Hammers” tiếp tục bộc lộ điểm yếu quen thuộc trong thất bại 0-3 trước Brentford. Igor Thiago ghi bàn trên chấm phạt đền, xen giữa pha phản lưới của Dinos Mavropanos và bàn ấn định của Mikkel Damsgaard, khiến chuỗi ba trận bất bại của West Ham khép lại theo cách đầy thất vọng.

Tệ hơn, chiến thắng của Tottenham trước Aston Villa đã đẩy West Ham trở lại nhóm cầm đèn đỏ. Dẫu vậy, cơ hội thoát hiểm vẫn còn nếu họ tạo nên cú sốc trước Arsenal tại London Stadium.

Đây chính là điểm tựa của West Ham khi đội bóng thành London đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại trên sân nhà, thành tích chỉ Bournemouth và Man City làm được ở thời điểm hiện tại. Nhưng lịch sử đối đầu lại mang đến nỗi lo lớn cho đội chủ nhà, khi họ đã để thủng lưới tới 11 bàn trong hai lần gần nhất tiếp đón Arsenal.

