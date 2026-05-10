HAGL dùng đội hình khá lạ trong trận thua PVF-CAND tại Pleiku

Vĩnh Xuân

TPO - Đội bóng của bầu Đức ra sân với đội hình gồm 2 gương mặt trẻ chưa thi đấu trận nào mùa giải năm nay khi tiếp PVF-CAND ở vòng 22 LPBank V.League 2025/26 diễn ra chiều nay trên sân Pleiku.

PVF-CAND thoát đáy bảng sau chiến thắng trước HAGL (ảnh T.V)

Đó là trung vệ Tô Minh Lộc sinh năm 2008 và thủ môn Đinh Phước Sang (2005). Danh sách đăng ký của HAGL vắng thủ môn tuyển U23 Việt Nam Trung Kiên, thay vào đấy là Vũ Khang cũng chưa ra sân trận nào mùa giải năm nay.

Trước vòng đấu này, HAGL đang xếp thứ 11 với 22 điểm, chỉ hơn đội xếp thứ 13 là SHB Đà Nẵng 6 điểm, vẫn chưa chắc suất trụ hạng. PVF-CAND nguy ngập hơn khi đứng cuối bảng với 14 điểm, ở tình thế buộc phải thắng.

Có lẽ vì vậy PVF-CAND đã nhập cuộc rất quyết tâm. Hàng phòng ngự HAGL nhanh chóng sụp đổ khi để thủng lưới liền 2 bàn ngay trong hiệp 1 ở các phút 29 và 42. Bàn đầu tiên do Mahmoud ghi sau pha tạt bóng chính xác của Mpande. Tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Lý Đức là người ghi bàn thứ 2 với pha dứt điểm khá dễ dàng.

Thủ môn Trung Kiên vừa bắt chính trận thắng SLNA 1-0 vòng trước không ra sân khi HAGL tiếp PVF-CAND

Trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng của bầu Đức kịp có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 sau pha dứt điểm của Conceicao.

Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm và gần như không có tình huống nào đáng chú ý. Hai đội rời sân với tỷ số chung cuộc 2-1 nghiêng về phía PVF-CAND.

Với kết quả này, PVF-CAND đã vươn lên vị trí thứ 13 với 17 điểm, hơn SHB Đà Nẵng 1 điểm. Ở phía trên, Becamex TPHCM đang được 21 điểm và HAGL 22 điểm. Diễn biến này khiến cho cuộc đua trụ hạng dự báo sẽ nhiều kịch tính.

Vĩnh Xuân
#HAGL #V.League #PVF-CAND

