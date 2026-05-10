Nhận định Barcelona vs Real Madrid, 02h00 ngày 11/5: Tân vương lộ diện?

Khanh Kiều

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Real Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong lúc Barcelona thể hiện phong độ hủy diệt và tiến gần chức vô địch, Real Madrid lại chìm trong khủng hoảng với những rạn nứt nội bộ, phong độ bất ổn và có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này. Chỉ cần giành thêm ít nhất 1 điểm, đội bóng xứ Catalan sẽ bảo vệ thành công ngôi vương La Liga.

Nhận định Barcelona vs Real Madrid

Trong khi Real Madrid chìm trong những ngày tháng hỗn loạn cả trong lẫn ngoài sân cỏ, thì Barcelona lại đang băng băng tiến về chức vô địch La Liga theo cách đầy thuyết phục. Sau 34 vòng đấu, Barcelona đã giành tới 29 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua 4 trận, qua đó sở hữu 88 điểm trên bảng xếp hạng. Chuỗi phong độ của thầy trò Hansi Flick cũng cực kỳ ấn tượng khi họ toàn thắng cả 10 vòng gần nhất tại La Liga, mới nhất là chiến thắng nhọc nhằn nhưng quan trọng trước Osasuna hồi đầu tháng 5.

Không chỉ thống trị giải quốc nội, Barcelona còn liên tục gieo sầu cho đại kình địch Real Madrid trong những lần chạm trán gần đây. Trong lần chạm trán gần nhất, đội chủ sân Camp Nou đánh bại Los Blancos ở trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng Giêng. Tính trên mọi đấu trường, Barca thắng tới 5 trong 6 lần đối đầu gần nhất với Real Madrid, cho thấy sự vượt trội rõ rệt trong các trận El Clasico gần đây.

Trận đấu El Clasico cuối tuần này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Barcelona đứng trước cơ hội đăng quang chức vô địch La Liga ngay trước mũi đối thủ truyền kiếp tại sân nhà, điều sẽ càng khiến chiến tích của họ trở nên ngọt ngào hơn. Ngay cả khi thất bại, Blaugrana vẫn nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch khi mùa giải chỉ còn lại vài vòng đấu. Trong khi đó, Real Madrid buộc phải thắng nếu muốn níu kéo hy vọng mong manh còn sót lại.

Trái ngược với sự ổn định của Barca, Real Madrid bước vào trận đấu trong bầu không khí đầy bất an. Tuần qua, truyền thông Tây Ban Nha chấn động bởi vụ xô xát nghiêm trọng giữa đội trưởng Federico Valverde và tiền vệ Tchouaméni trong buổi tập hôm thứ Năm. Valverde thậm chí phải nhập viện sau vụ việc và được cho là dính chấn thương vùng đầu, có thể phải nghỉ thi đấu khoảng hai tuần.

Không khí phòng thay đồ tại Bernabeu hiện bị mô tả là “độc hại”, khi nhiều nguồn tin cho rằng Kylian Mbappe đang có mối quan hệ rạn nứt với một số đồng đội. Những vấn đề nội bộ, cộng thêm việc đội bóng tiếp tục trải qua mùa giải trắng tay ở các đấu trường lớn, khiến áp lực dành cho ban lãnh đạo cũng như ban huấn luyện ngày càng lớn hơn.

Real Madrid đã bị loại khỏi UEFA Champions League, đồng thời liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng tại La Liga để rồi hiện bị Barcelona bỏ xa tới 11 điểm. Dù vừa đánh bại Espanyol và giành 7 điểm trong 3 vòng gần nhất, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha vẫn bị đánh giá lép vế trước trận El Clasico sắp tới.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Real Madrid

Phong độ của Barcelona trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Real Madrid trong 5 trận đấu gần nhất.
Thành tích đối đầu trong 5 trận đấu gần nhất.
Thông tin lực lượng Barcelona vs Real Madrid

Barcelona sẽ không có sự phục vụ của siêu sao Lamine Yamal trong phần còn lại của mùa giải do chấn thương gân kheo.

Về phía Real Madrid, Valverde, Rodrygo, Arda Guler, Eder Militao, Dani Carvajal và Ferland Mendy vắng mặt do các chấn thương khác nhau.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Real Madrid

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Rashford, Gavi, Fermin; Lewandowski.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Camavinga, Tchouameni, Pitarch; Bellingham; Vinicius Jr, Mbappe.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-2 Real Madrid

