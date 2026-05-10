Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc, 23h00 ngày 10/5: Vé World Cup trong tầm tay

TPO - Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc, vòng bảng U17 châu Á 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thầy trò HLV Roland sẽ có vé dự U17 World Cup nếu đánh bại U17 Hàn Quốc. Tất nhiên đây là thử thách khó nhằn cho các "chiến binh sao vàng".

Nhận định trước trận U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam ra quân thuận lợi tại giải U17 châu Á bằng trận thắng U17 Yemen 1-0. Đó là 90 phút khó khăn cho thầy trò HLV Roland nhưng cách biệt một bàn là đủ để mang về 3 điểm quý giá. Ở trận đấu còn lại tại bảng C, U17 Hàn Quốc hòa U17 UAE. Cục diện bảng đấu đang có lợi cho U17 Việt Nam khi chúng ta sẽ giành vé dự U17 World Cup nếu thắng U17 Hàn Quốc.

Chạm trán U17 Hàn Quốc ở thời điểm này là thử thách cực đại cho U17 Việt Nam. Các tuyển thủ trẻ của U17 Hàn Quốc hòa ở trận ra quân nhưng U17 UAE cũng rất mạnh ở giải đấu này. So với U17 UAE, U17 Việt Nam dễ chơi hơn nhiều đối với U17 Hàn Quốc. Và ngược lại, U17 Hàn Quốc là thử thách khác biệt hoàn toàn cho thầy trò ông Roland so với U17 Yemen.

Đây là "liều thuốc thử" nặng ký để kiểm chứng trình độ thật sự của U17 Việt Nam so với mặt bằng bóng đá châu lục. Các học trò của HLV Roland đã đi qua hành trình như mơ tại giải Đông Nam Á, cho đến trận ra quân U17 châu Á 2026. Đây là lúc U17 Việt Nam lấy lại sự tập trung để chơi một trận sòng phẳng trước U17 Hàn Quốc.

Những gì xảy ra ở trận đầu tiên cho thấy U17 Hàn Quốc mạnh ở khả năng cầm bóng và áp đặt thế trận. Họ kiểm soát gần gấp đôi U17 UAE và dứt điểm cũng vượt trội. Vấn đề của U17 Hàn Quốc là độ chính xác ở bước xử lý cuối cùng. Họ phải cần đến bàn thắng muộn để gỡ lại một điểm trước U17 UAE.

Kịch bản tuyệt vời nhất cho U17 Việt Nam là thắng U17 Hàn Quốc và thẳng tiến đến U17 World Cup. Nếu hòa U17 Hàn Quốc, đó là tỷ số không tồi cho thầy trò ông Roland. Và khi thua U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam bước vào lượt đấu cuối cùng U17 UAE với rất nhiều rủi ro.

Phong độ, thành tích đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc

Hai nền bóng đá chưa từng gặp nhau ở cấp độ U17 tại sân chơi châu lục. Với những cấp độ khác, 2 đội tuyển đã chạm nhau nhiều lần. Sự chênh lệch về trình độ giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc vẫn rất lớn. Chờ xem với thế hệ cầu thủ U17, là sự khởi nguồn cho tương lai của 2 nền bóng đá trong 10-15 năm tới, U17 Việt Nam thể hiện ra sao trước các cầu thủ Hàn Quốc.

"U17 Việt Nam bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn, sau khi có được chiến thắng ở trận ra quân. Ngược lại, U17 Hàn Quốc cũng sẽ nhập cuộc mạnh mẽ vì đã bị cầm hòa 1-1 ở trận ra quân", AFC nhận định đây sẽ là trận đấu hấp dẫn giữa 2 nền bóng đá duyên nợ.