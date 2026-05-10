Nhận định U17 UAE vs U17 Yemen, 23h30 ngày 10/5: 2 thái cực đối lập

TPO - Nhận định bóng đá U17 UAE vs U17 Yemen, VCK U17 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu tới sẽ là màn so tài giữa hai thái cực: một UAE đang bay cao trên đôi cánh của sự tự tin và một Yemen đang dồn nén để bùng nổ.

Nhận định trước trận đấu U17 UAE vs U17 Yemen

U17 UAE đang bước vào giải đấu với một tâm thế tự tin chưa từng có. Trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước đối thủ U17 Hàn Quốc ở lượt trận đầu tiên chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho sức mạnh của họ. Dẫn trước từ phút thứ 8 nhờ công của Butti Al Jneibi và chỉ để gỡ hòa ở phút 88, UAE đã cho thấy họ không còn là đội bóng "lót đường" hay dễ bị bắt nạt.

Điểm sáng lớn nhất của UAE chính là lối chơi chủ động. Thay vì co cụm phòng ngự trước một Hàn Quốc vượt trội về kiểm soát bóng (69%), UAE đã chọn cách phản công sắc lẹm và tổ chức đội hình cực kỳ khoa học. Dù không thể thắng Hàn Quốc nhưng 1 điểm trước đối thủ mạnh nhất bảng cũng là đủ để U17 UAE tạo cảm giác ứng khởi hơn cho 2 trận đấu còn lại vì họ chỉ cần tối thiểu 4 điểm là gần như chắc chắn sẽ đi tiếp.

Sự tự tin này là vũ khí tối thượng giúp họ tin rằng mình đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào trong bảng C. Nếu duy trì được sự hưng phấn này, một chiến thắng trước Yemen sẽ giúp họ mở toang cánh cửa vào tứ kết và hiện thực hóa mục tiêu World Cup.

Phong độ, lịch sử đối đầu U17 UAE vs U17 Yemen

Trái ngược với niềm vui của UAE, U17 Yemen vừa trải qua một "cú sốc" tâm lý trước U17 Việt Nam. Dù được đánh giá cao hơn về thể chất, đồng thời tạo ra không ít cơ hội nhưng Yemen lại trắng tay sau một thoáng mất tập trung ở hàng thủ vào phút 77.

U17 Yemen là minh chứng điển hình cho phong cách bóng đá Tây Á: kỹ thuật cá nhân điêu luyện, giàu tốc độ và đầy ngẫu hứng. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của họ chính là sự duy trì sự tập trung ở cuối trận và bình tĩnh ở mỗi tình huống xử lý.

Thất bại trước Việt Nam đã đẩy họ vào thế chân tường. Một đội bóng ở thế không còn gì để mất như Yemen sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Họ sẽ dồn toàn lực để "chuộc lỗi" và đây chính là lời cảnh báo có sức nặng nhất gửi đến hàng phòng ngự của UAE.

Chắc chắn U17 cần phải "tỉnh táo" như lời khuyên của giới chuyên môn. Việc quá say mê với thành tích suýt thắng Hàn Quốc có thể dẫn đến sự chủ quan. Bóng đá trẻ luôn có biến số cho những bất ngờ mà việc U17 Indonesia quá say mê sau chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc để rồi bị U17 Qatar đánh bại là minh chứng.

Dàn sao trẻ Yemen không phải là đối thủ dễ chơi, và nếu U17 UAE dâng đội hình quá cao, họ sẽ dính bẫy phản công của các cầu thủ nhỏ con nhưng nhanh nhẹn bên phía đối thủ.

Về phía U17 Yemen: Nhiệm vụ của họ là phải chắt chiu cơ hội. Thống kê từ trận gặp Việt Nam cho thấy Yemen dứt điểm nhiều nhưng thiếu sự sắc sảo ở khâu cuối cùng. Nếu không cải thiện được độ chính xác, họ có thể lại rơi vào kịch bản "cầm bóng nhiều nhưng vẫn thua".