Tiếp tục cháy lớn tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch

Văn Quân

TPO - Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát tại một Công ty nằm Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6.

Khoảng gần 13h ngày 10/5, một đám cháy bùng phát tại một công ty nằm tại Khu Công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch 6, phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai.

Đám cháy bùng phát cao dữ dội tại KCN Nhơn Trạch 6

Khoảng 15 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an TP Đồng Nai) đã triển khai lực lượng tham gia chữa cháy, dập lửa.

Vụ cháy tạo ra khói đen cao hàng chục mét, lửa cháy to, lan khắp nhà xưởng.

Đến khoảng 13h30 ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.

Video vụ cháy trưa 10/5

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 8/5, tại kho chứa nguyên liệu bông của Công ty cổ phần dệt RENZE, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, thuộc phường Nhơn Trạch. Sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 đã lập tức điều động phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đồng thời, lực lượng PCCC cơ sở và các đơn vị hỗ trợ trong khu công nghiệp cũng huy động phương tiện, nhân lực phối hợp xử lý sự cố.

Đến khoảng 23h đám cháy được dập hoàn toàn, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

#Cháy #KCN Nhơn Trạch #Đồng Nai

