Nhận định Công an Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định, 19h15 ngày 10/5: Khẳng định vị thế

Công an Hà Nội đang băng băng về đích, trong khi Thép Xanh Nam Định vẫn loay hoay với cuộc khủng hoảng kéo dài từ đầu mùa đến nay. Trận đấu tại Hàng Đẫy tối nay là cơ hội để Công an Hà Nội khẳng định vị thế của đội bóng mạnh nhất V-League hiện tại.

Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định đều có tiềm lực tài chính lớn và đầu tư mạnh mẽ vào đội hình để tham dự nhiều giải đấu ở mùa giải này. Tuy nhiên, hiệu quả từ sự đầu tư đó đang diễn ra khá trái ngược. Trong khi đội bóng ngành công an thống trị V-League thì Nam Định sa lầy khủng hoảng và liên tục phải thay HLV trưởng.

Trước khi mùa giải bắt đầu, không ít người kỳ vọng trận đấu tối nay sẽ là “chung kết” của V-League 2026. Thế nhưng, kịch bản đó không thể xảy ra. Sau 21 trận đấu, Công an Hà Nội đã bỏ xa Nam Định đến 23 điểm và xem như chạm một tay vào chức vô địch.

Thậm chí, Công an Hà Nội có thể vô địch ngay ở vòng này nếu họ đánh bại Nam Định trong khi Thể Công Viettel không thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là kịch bản rất dễ xảy ra nếu xét theo phong độ của các đội đang thể hiện.

Về lý thuyết, Nam Định vẫn sở hữu đội hình đáng mơ ước với dàn cầu thủ đắt giá, bao gồm tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Dù vậy, ưu thế về “ngoại binh” và cầu thủ Việt kiều không đủ khỏa lấp cho sự sa sút chung của toàn đội bóng. Nhiều người tin rằng Nam Định đã đánh mất động lực sau 2 chức vô địch liên tiếp.

Ở hướng ngược lại, Công an Hà Nội dù thất bại ở các đấu trường cúp, nhưng vẫn tạo ra lối chơi có bản sắc khá rõ ràng, với thiên hướng tấn công mạnh mẽ. Đáng chú ý, HLV Mano Polking biết cách “nâng tầm” các cầu thủ tấn công. Sau Arthur, Alan đến lượt Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ khi được chiến lược gia này trọng dụng.

Hiện tại, Đình Bắc đang có chuỗi 5 trận liên tiếp ghi bàn ở V-League (8 bàn) và tham gia cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới nội. Sự trở lại của Arthur hứa hẹn sẽ giúp Đình Bắc có nhiều cơ hội hơn, và rất khó cho Nam Định tạo ra bất ngờ tại Hàng Đẫy.

Phong độ Công an Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định