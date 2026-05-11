U17 UAE thua sốc, gặp bất lợi trước U17 Việt Nam trong trận cuối cùng

TPO - Trong trận đấu rạng sáng nay, U17 Yemen đã giành 3 điểm trước U17 UAE. Kết quả này biến lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026 thành một cuộc rượt bắt mà tất cả 4 đội tuyển vẫn còn hy vọng. Nhưng UAE rõ ràng ít hy vọng nhất.

Sau khi cầm hòa U17 Hàn Quốc, U17 UAE đã trải qua những phút đầu đầy tự tin trước U17 Yemen. Đội bóng này dù không cầm bóng nhiều nhưng chỉn chu hơn ở những pha dàn xếp. Đó là lý do họ tạo ra nhiều sóng gió lên khung thành đối phương hơn.

Trong khi đó, U17 Yemen vẫn tỏ ra nóng vội, thiếu điềm tĩnh giống như trong trận ra quân thua U17 Việt Nam. Các cầu thủ của đội tuyển này rất nhanh nhẹn và nhiệt huyết nhưng ở khâu cuối, họ thường phung phí cơ hội rõ ràng. Đó là lý do U17 Yemen dứt điểm tới 5 lần ở hiệp 1 nhưng vô hại, trong khi U17 UAE chỉ tung ra 3 pha dứt điểm đã ghi được bàn thắng.

Pha mở điểm của U17 UAE đến ở phút 25 khi Eisa kiến tạo rất vừa tầm để Ali dứt điểm tung lưới. Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về dàn sao trẻ UAE. Nhưng sau giờ nghỉ, mọi thứ đã xoay chiều chóng mặt.

Sang hiệp 2, U17 UAE bổ sung hàng công với sự xuất hiện của Adetiba, cựu tài năng trẻ Arsenal, xuất hiện từ ghế dự bị. Nhưng khi mà cầu thủ 16 tuổi này chưa kịp để lại dấu ấn thì U17 UAE đã bất ngờ thủng lưới. Phút 49, Al Maghdi nhận bóng từ Wesabi rồi dứt điểm tung lưới.

Chỉ 2 phút sau, U17 Yemen được hưởng penalty sau tình huống đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm. Basheer đã dứt điểm tung lưới U17 UAE từ cự ly 11 mét, đưa đội nhà vươn lên dẫn ngược.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, các cầu thủ trẻ của UAE xuống tinh thần thấy rõ. 15 phút đầu hiệp 2 dường như là quãng thời gian ác mộng với họ khi đội tuyển này chưa dứt điểm được lần nào thì đã bị đối thủ bắn phá tới 6 lần, gồm 4 pha trúng đích và 2 lần lưới rung.

Trên đà hưng phấn, U17 Yemen liên tục làm chao đảo hàng thủ đối phương với những pha tấn công lắt léo bên cánh. Dù bị gỡ hoà 2-2 nhưng phút 85, họ đã tái lập thế dẫn bàn khi Mohammed Sadeq bắt volley tung lưới U23 UAE. Tỷ số chung cuộc là 3-2 nghiêng về Yemen.

Với kết quả này, bảng C vẫn còn rất mở. U17 Yemen giành 3 điểm đầu tay, thắp lại hy vọng đi tiếp trong khi U17 UAE đã làm hẹp đi đáng kể cánh cửa của mình. Họ vẫn có 1 điểm và buộc phải thắng U17 Việt Nam trận cuối, đồng thời mong U17 Hàn Quốc đánh bại U17 Yemen.