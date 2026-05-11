Các trọng tài nói gì khi VAR 'bẻ còi' trong pha bóng bước ngoặt mùa giải ở trận Arsenal vs West Ham?

TPO - Các trọng tài Ngoại hạng Anh đều đồng tình với quyết định của Kavanagh, người điều hành trận West Ham 0-1 Arsenal. Họ nhấn mạnh rằng trọng tài đã đúng khi từ chối pha làm bàn của West Ham vào cuối trận.

Đêm qua, Arsenal đã giành 3 điểm trên sân West Ham trong một trận đấu mà họ đã được VAR “giúp đỡ”, qua đó thoát bàn thua ở những giây cuối cùng. Tình huống này, Callum Wilson băng lên dứt điểm sau một pha lộn xộn trước khung thành.

Cú sút volley của tiền đạo West Ham bị Declan Rice cản phá nhưng trước đó, bóng đã đi qua vạch vôi. Và trọng tài Chris Kavanagh nhanh chóng công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, Arsenal ngay lập tức lên tiếng phản đối vì một sự cố liên quan đến thủ môn David Raya.

Họ cho rằng ở tình huống trước đó khi bóng tạt vào, Pablo đã phạm lỗi với thủ môn Raya ở vòng 5m50. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các góc quay, trọng tài VAR Darren England đã chỉ đạo trọng tài chính Kavanagh xem lại đoạn băng trên màn hình đặt cạnh sân.

Kết luận được trọng tài Kavanagh đưa ra là hủy bỏ bàn thắng và cho đội khách được hưởng quả đá phạt. Đây có thể là pha bóng bước ngoặt của cả Arsenal lẫn West Ham. Nếu bàn thắng được công nhận, Pháo thủ chỉ có 1 điểm ra về. Họ hoàn toàn có thể bị Man City vượt mặt và nối dài mạch khát chức vô địch Ngoại hạng Anh, và khi đó West Ham thắp lên hy vọng trụ hạng thay vì ở thế đường cùng như hiện tại (kém Tottenham 1 điểm trong khi chỉ còn 2 trận nữa).

Khoảnh khắc Pablo lấy tay ghì người Raya

Nhưng các trọng tài đã bảo vệ phán quyết vừa qua. Sau trận, ban trọng tài Ngoại hạng Anh đã trích lại tuyên bố của trọng tài chính về tình huống. “Sau khi xem xét lại, cầu thủ số 19 của West Ham đã phạm lỗi với thủ môn”, trọng tài nói. “Quyết định cuối cùng: quả đá phạt trực tiếp cho Arsenal”.

Cựu trợ lý trọng tài Ngoại hạng Anh, Darren Cann, đồng tình với quyết định của VAR khi từ chối bàn thắng. "Đó là một pha phạm lỗi khi Pablo đã giữ tay David Raya và rõ ràng là cản trở thủ môn Arsenal", Cann nhấn mạnh. "Ngoài ra, thủ môn Arsenal còn bị Jean-Clair Todibo kéo áo nữa."

"Thật không may, tôi biết đây là điều đáng tiếc cho West Ham khi trận đấu diễn ra vào thời điểm cuối giờ, nhưng rõ ràng đây là một pha phạm lỗi. Cánh tay của Pablo đặt ngang người Raya, nhưng điều quan trọng là anh ta đang giữ lấy cánh tay của Raya. Việc anh ta đặt tay lên người thủ môn đồng nghĩa với việc Raya không thể bắt được bóng”.

Cựu thủ môn Ngoại hạng Anh, Rob Green cũng đồng ý. Ông nhấn mạnh rằng "đó là một pha phạm lỗi" đối với Raya và VAR đã đưa ra quyết định đúng đắn khi hủy bỏ bàn thắng.

"Bạn đang chứng kiến ​​hai cầu thủ phạm lỗi với thủ môn", Green nói. "Mùa giải này đã có rất nhiều tình huống như vậy, nó đã trở thành chủ đề được bàn tán rất nhiều. Việc xử lý tình huống này từng thiếu nhất quán. Lần này, nó được giải quyết dứt điểm”.

Dù vậy, đây vẫn là pha bóng tranh cãi. Vì theo như Rob Green, nhiều tình huống tương tự đã bị trọng tài bỏ qua. Không ít xảy ra trong các trận đấu của Arsenal khi các cầu thủ của họ bao vây, tác động tương tự tới thủ môn đối phương trong vòng cấm.

