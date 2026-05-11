Arsenal nắm 87% cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh

Hương Ly

TPO - Sau trận thắng nghẹt thở 1-0 trên sân của West Ham, thầy trò HLV Mikel Arteta đã chạm một tay vào ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Ảnh: ﻿AP.

Bàn thắng muộn của Leandro Trossard mang về 3 điểm "quý như vàng" cho Arsenal. Mọi thứ trở nên kịch tính và ngọt ngào hơn cho The Gunners khi West Ham ghi bàn gỡ 1-1 nhưng bị từ chối. Ngay lúc này, "Pháo thủ" tạo cách biệt 5 điểm với Man City và chơi nhiều hơn đối thủ một trận. Con đường dẫn tới ngôi vương Ngoại hạng Anh đã hoàn toàn rộng mở với nửa đỏ thành London.

Arsenal gặp Burnley và Crystal Palace ở 2 vòng còn lại. Burnley đã rớt hạng và đánh mất hoàn toàn tinh thần chiến đấu. Crystal Palace gần như đã an bài trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Arteta sẽ vô địch sớm nếu đánh bại Burnley ở trận tới và Man City không thắng Crystal Palace. Còn không, Arsenal tự giải quyết phần còn lại là thắng cả 2 trận và không cần bận tâm kết quả của Man City.

Siêu máy tính của Opta dự đoán Arsenal đang nắm tới 87% cơ hội vô địch. Mọi thứ đều đang ủng hộ đội chủ sân Emirates, từ lịch thi đấu cho đến phong độ. Sẽ là kịch bản hoàn hảo cho Arsenal nếu họ giải quyết sớm ngôi vương Ngoại hạng Anh ở vòng 37, sau đó tập trung toàn lực cho trận chung kết Champions League với PSG.

Ngược về Manchester, Pep Guardiola đã sẵn sàng tinh thần không thể giúp The Citizens vô địch. Sau trận hòa Everton, Pep thừa nhận: "Mọi thứ có lẽ trôi xa tầm tay Man City rồi. Chúng tôi không còn quyền tự quyết nữa. Nhưng Man City sẽ chiến đấu đến vòng cuối cùng".

Trên sân Olympic, Arsenal làm mọi thứ có thể để giành trọn 3 điểm ra về. Cổ động viên của "Pháo thủ" đã nín thở vì khoảnh khắc Mateus Fernandes đối mặt David Raya nhưng dứt điểm thất bại. Họ vỡ òa cảm xúc khi Trossard ghi bàn mở tỷ số, sau đó chết lặng trong khoảnh khắc West Ham gỡ hòa 1-1. Một bàn thua sẽ khiến Arsenal mất quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch, đồng thời cứu West Ham trở lại từ "cõi chết" rớt hạng. Tuy nhiên, VAR can thiệp và mọi thứ đảo lộn. Arsenal đã thắng theo kịch bản không thể nghẹt thở hơn.

