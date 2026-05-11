Nhiều cầu thủ U17 Việt Nam khóc sau trận thua ngược, HLV Cristiano Roland nói lời động viên

TPO - HLV Cristiano Roland coi thất bại 1-4 trước Hàn Quốc là một bài học đắt giá dành cho U17 Việt Nam, đồng thời yêu cầu toàn đội tập trung cao độ cho lượt trận cuối nhằm tự quyết định số phận tại vòng bảng U17 châu Á 2026.

Đêm 10/5, U17 Việt Nam tạo ra bất ngờ lớn khi Lê Sỹ Bách mở tỷ số ở hiệp 1. Các cầu thủ áo đỏ đã phòng ngự tốt trong phần lớn thời gian, tiến rất gần đến chiến thắng, nhưng Hàn Quốc kịp gỡ hòa từ một tình huống đá phạt trực tiếp ở phút 84.

Chỉ 2 phút sau, các cầu thủ trẻ Việt Nam bộc lộ sự non nớt khi đứng khựng lại vì nghĩ đối phương việt vị, trong khi trọng tài hoàn toàn không thổi còi hay phất cờ. U17 Hàn Quốc tận dụng triệt để cơ hội này để vươn lên dẫn trước. Đối phương ghi thêm 2 bàn thắng nữa ngay sau đó như một hệ quả tất yếu khi tinh thần của toàn đội Việt Nam đi xuống.

Sau trận đấu, HLV Roland chia sẻ với các học trò trong phòng thay đồ: "Tôi muốn khen sự cố gắng mà các bạn đã thể hiện trên sân. Nhưng bóng đá được quyết định từ những chi tiết rất nhỏ, và các bạn đã thấy điều đó quan trọng ra sao ở trận này".

HLV Roland yêu cầu các cầu thủ nghỉ ngơi và phục hồi thể lực thật tốt trước trận quyết chiến. Nhà cầm quân này khẳng định: "Dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng sẽ vượt qua. Toàn đội sẽ dốc toàn lực cho trận gặp UAE".

Kết quả thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc đã chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp ở các giải đấu chính thức của U17 Việt Nam. Đây cũng là trận thua đậm nhất kể từ ngày HLV Roland chính thức dẫn dắt đội tuyển vào năm 2024. Với các cầu thủ còn ngồi trên ghế học đường, rõ ràng các em cần sự an ủi động viên trong thời khắc khó khăn này. Sau trận, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp xuống phòng thay đồ nhằm động viên các cầu thủ trẻ.

Ông chỉ rõ vấn đề ở tình huống nhận bàn thua thứ hai, qua đó nhắc nhở toàn đội về tầm quan trọng của tính kỷ luật và sự tập trung. Ông Tuấn nhấn mạnh trận đấu chỉ thực sự khép lại khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, đồng thời lưu ý các cầu thủ đôi lúc còn thi đấu thiếu chủ động ngay cả khi đội nhà đang dẫn bàn. Ông coi đây là bài học cần thiết mà các cầu thủ phải nỗ lực vượt qua.

Chứng kiến một số cầu thủ rơi nước mắt, Chủ tịch VFF tiếp tục khích lệ toàn đội không cần phải khóc. Bởi theo ông, ngay cả các đàn anh ở đội tuyển quốc gia cũng từng trải qua vấp ngã. Ông khẳng định đội tuyển vẫn còn cơ hội và nắm trong tay quyền tự quyết để giành vé đi tiếp.

Ở lượt trận cuối diễn ra vào rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam chắc chắn giành quyền đi tiếp nếu đánh bại U17 UAE, hoặc giành kết quả hòa trong trường hợp U17 Hàn Quốc vượt qua U17 Yemen. Nhìn chung, cơ hội để Việt Nam giành quyền tham dự U17 World Cup là trong tầm tay.

