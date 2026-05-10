U17 Việt Nam thua ngược U17 Hàn Quốc trong 10 phút cuối

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Kết quả đầy đáng tiếc với thầy trò HLV Roland khi U17 Việt Nam đã vươn lên dẫn trước đối thủ ngay trong hiệp 1 và đứng vững gần hết thời gian của hiệp 2. Tuy nhiên chỉ trong 10 phút cuối, U17 Việt Nam để thủng lưới 4 bàn, thua ngược đối thủ 1-4.

foul HẾT GIỜ!!! U17 Việt Nam 1-4 U17 Hàn Quốc

Thầy trò HLV Roland vẫn dẫn U17 Hàn Quốc 1-0 cho đến phút 84. Sau đó, U17 Hàn Quốc đẩy mạnh sức ép và ghi liền 4 bàn để có trận thắng đậm đà.

goal U17 Hàn Quốc nâng tỷ số 4-1

Phút 90+4: Kim Ji-woo nâng tỷ số cho U17 Hàn Quốc. Các cầu thủ U17 Việt Nam đã mất động lực ở những phút cuối.

time Hiệp 2 có bốn phút bù giờ
goal U17 Việt Nam vỡ trận: Đối thủ ghi bàn thứ 3

Phút 89: Ahn Joo-wan sút quyết đoán, một lần nữa khiến thủ môn Xuân Hòa bất lực.

goal U17 Hàn Quốc nâng tỷ số 2-1

Phút 86: Các cầu thủ U17 Việt Nam dừng lại khi cho rằng cầu thủ đối phương rơi vào thế việt vị. Cầu thủ U17 Hàn Quốc sút tung lưới và trọng tài không có động thái hủy bàn thắng. Thầy trò HLV Roland đã bị dẫn ngược.

goal U17 Hàn Quốc gỡ hòa 1-1

Phút 83: Thủ môn Xuân Hòa bó tay trước cú đá phạt đẳng cấp của cầu thủ U17 Hàn Quốc. Bóng đi căng, găm vào góc xa khung thành.

report U17 Yeman và U17 UAE đang hòa 1-1

Phút 80: Cục diện ở bảng C đang có lợi cho U17 Việt Nam. Nếu thắng U17 Hàn Quốc, chúng ta tiến vào VCK U17 World Cup trước một lượt trận.

report U17 Hàn Quốc gia tăng sức ép

Phút 75: U17 Việt Nam vẫn co cụm bên phần sân nhà để bảo toàn tỷ số. Từ ngoài đường biên, thành viên ban huấn luyện U17 Việt Nam liên tục thúc đẩy tinh thần của các cầu thủ. Nguyễn Lực và đồng đội bước vào những phút khốc liệt nhất của trận đấu khi thể lực bắt đầu sa sút.

report KHÔNG VÀO!!! Xuân Hòa lại cứu thua xuất sắc

Phút 69: Thủ môn U17 Việt Nam cản phá sau cú đánh đầu mạnh của cầu thủ U17 Hàn Quốc.

report Nguyễn Lực sút phạt bất thành

Phút 68: Nguyễn Lực sút thẳng nhưng không tạo được bất ngờ.

report Đá phạt nguy hiểm cho U17 Việt Nam

Phút 67: Nguyễn Lực ngã trước khu vực cấm địa, mang về quả đá phạt thuận lợi cho U17 Việt Nam.

report Phòng ngự kiên cường

Phút 59: U17 Hàn Quốc đang đẩy mạnh sức ép để tìm bàn gỡ. Các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn làm tốt trong các tình huống áp sát, kèm người chủ động từ sớm. Đội bóng xứ Kim chi vẫn vất vả để tạo ra một đường bóng tấn công có nét.

report KHÔNG VÀO!!! Xuân Hòa cứu thua xuất thần

Phút 51: Koo Hun-min dứt điểm cận thành trong khu vực cấm địa nhưng thủ môn của U17 Việt Nam cứu thua ấn tượng.

start Hiệp 2 bắt đầu
report HẾT HIỆP MỘT!!! U17 Việt Nam 1-0 U17 Hàn Quốc

Màn trình diễn đầy quả cảm giúp thầy trò HLV Roland khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước. Trong cơ hội hiếm hoi có khoảng trống dứt điểm, Sỹ Bách đã mang về bàn thắng quý giá cho U17 Việt Nam.

time Hiệp một có 4 phút bù giờ
report Nguy hiểm trôi qua với U17 Việt Nam

Phút 44: U17 Hàn Quốc thực hiện cú đá phạt nguy hiểm nhưng bóng đi ra ngoài. Thầy trò HLV Roland đang nỗ lực bảo toàn tỷ số 1-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

goal VÀO!!! U17 Việt Nam mở tỷ số 1-0

Phút 33: Sỹ Bách tung cú sút chéo góc ấn tượng, mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Trước đó, công lớn thuộc về Quý Vương với đường chuyền thuận lợi cho đồng đội thoát xuống.

report U17 Hàn Quốc bắt đầu gia tăng sức ép

Phút 29: Đội bạn đang cầm bóng hơn 70%, đẩy U17 Việt Nam lùi hoàn toàn về sân nhà để phòng ngự. Các học trò của HLV Roland vẫn đang duy trì cự ly phòng ngự tốt.

report KHÔNG VÀO!!! Hú vía cho U17 Việt Nam

Phút 20: Nam Lan đánh đầu cận thành đưa bóng ra ngoài. Đây là cơ hội đầu tiên của U17 Hàn Quốc.

report U17 Hàn Quốc chưa dứt điểm lần nào

Phút 18: Đây là thành công của U17 Việt Nam. Các học trò của HLV Roland đang chơi tốt.

report Thế trận không tồi cho U23 Việt Nam

Phút 13: Thầy trò HLV Roland đang cầm bóng 40%, không quá lép vế so với U17 Hàn Quốc. Từ đầu trận, U17 Việt Nam có nhiều pha tấn công sắc nét hơn.

report Văn Dương tiếp tục dứt điểm

Phút 6: Văn Dương vung chân đứt điểm trong khu vực cấm địa nhưng tiếp tục bị chặn lại.

report Văn Dương dứt điểm

Phút 1: Văn Dương cầm bóng từ cánh trái, rồi ngoặt vào trung lộ và dứt điểm nhưng bóng dội vào người cầu thủ U17 Hàn Quốc.

start Hiệp một bắt đầu
report Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc
report Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm, động viên toàn đội U17 Việt Nam

Chiều 10/5 theo giờ địa phương, nhân chuyến công tác tại Ả Rập Xê Út, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã tới thăm, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại đại bản doanh ở Jeddah, trước trận đấu quan trọng gặp U17 Hàn Quốc tại VCK U17 châu Á 2026.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn ghi nhận và biểu dương tinh thần thi đấu nỗ lực của thầy trò HLV Cristiano Roland trong trận ra quân gặp U17 Yemen, đồng thời động viên toàn đội tiếp tục giữ sự tự tin, tập trung và phát huy tinh thần đoàn kết trước thử thách lớn phía trước.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, trận đấu với U17 Hàn Quốc sẽ là thử thách rất khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn tầm châu lục. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tin tưởng toàn đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá Việt Nam.

report U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận đánh lớn
Ở trận ra quân, U17 Hàn Quốc hòa U17 UAE 1-1 nhưng họ phô diễn sức mạnh đáng gờm. Đội bóng xứ kim chi cầm bóng gần gấp đôi, liên tục vây ráp và tạo ra hàng loạt cơ hội dứt điểm. Vấn đề duy nhất họ bộc lộ nằm ở sự thiếu sắc bén trong nhịp xử lý cuối cùng. Họ loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương và phải chờ đến những phút cuối mới có thể giữ lại một điểm.

Huấn luyện viên Roland chắc chắn đã nghiên cứu kỹ lối chơi áp đặt này. Khác hoàn toàn với U17 Yemen, U17 Hàn Quốc sở hữu nền tảng thể lực và kỹ chiến thuật vượt trội. Trận đấu sắp tới chính là thước đo chuẩn xác nhất để kiểm chứng năng lực và bản lĩnh thực sự của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam trên bình diện châu lục.

Cục diện bảng C vẽ ra ba kịch bản rõ ràng cho đội tuyển chúng ta. Kịch bản tuyệt vời nhất: U17 Việt Nam tạo địa chấn, giành chiến thắng và thẳng tiến đến World Cup. Nếu hai đội hòa nhau, HLV Roland và các học trò vẫn duy trì thế chủ động. Tuy nhiên, nếu gục ngã trước đối thủ, U17 Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều rủi ro khi bước vào trận đấu sinh tử cùng U17 UAE ở lượt cuối.

Trong lịch sử sân chơi châu Á, hai nền bóng đá chưa từng chạm trán nhau ở cấp độ U17. Khoảng cách trình độ tổng thể giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc vẫn còn lớn, nhưng bóng đá trẻ luôn hứa hẹn những bất ngờ. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dự đoán trận đấu này sẽ diễn ra vô cùng kịch tính - U17 Việt Nam mang theo ngọn lửa hưng phấn sau khởi đầu suôn sẻ, trong khi U17 Hàn Quốc chắc chắn vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

