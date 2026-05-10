U17 Việt Nam thua ngược U17 Hàn Quốc trong 10 phút cuối

report Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm, động viên toàn đội U17 Việt Nam

Chiều 10/5 theo giờ địa phương, nhân chuyến công tác tại Ả Rập Xê Út, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã tới thăm, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại đại bản doanh ở Jeddah, trước trận đấu quan trọng gặp U17 Hàn Quốc tại VCK U17 châu Á 2026.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn ghi nhận và biểu dương tinh thần thi đấu nỗ lực của thầy trò HLV Cristiano Roland trong trận ra quân gặp U17 Yemen, đồng thời động viên toàn đội tiếp tục giữ sự tự tin, tập trung và phát huy tinh thần đoàn kết trước thử thách lớn phía trước.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, trận đấu với U17 Hàn Quốc sẽ là thử thách rất khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn tầm châu lục. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tin tưởng toàn đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá Việt Nam.