Barcelona bảo vệ thành công danh hiệu La Liga

Khanh Kiều

TPO - Chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 tại "thánh địa" Camp Nou trước đại kình địch Real Madrid giúp Barcelona đăng quang La Liga sớm 3 vòng đấu.

Barcelona vô địch La Liga sau khi đánh bại đại kình địch Real Madrid.

Kết quả của trận siêu kinh điển được định đoạt ngay trong hiệp đấu thứ nhất. Với lợi thế sân nhà, Barcelona chơi lấn lướt và ghi được 2 bàn thắng chỉ sau 18 phút bóng lăn. Phút thứ 9, Rashford đá phạt hiểm hóc đánh bại thủ môn Courtois. Chỉ 9 phút sau, Dani Olmo đánh gót vô cùng tinh tế để Ferran Torres băng lên khống chế bóng và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Barcelona. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, mỗi đội có thêm một cơ hội rõ ràng để ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Phút 22, hàng thủ Barcelona chơi không tập trung, để Gonzalo Garcia có thời cơ thoát xuống và đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha lại dứt điểm ra ngoài đáng tiếc. Phút 38, Rashford bứt tốc xé gió để loại bỏ Fran Garcia, nhưng cú đá của anh lại không thắng được thủ môn Courtois.

Kịch bản của trận đấu trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi, Barcelona vẫn là đội bóng áp đặt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Những cú dứt điểm của Ferran Torres, Raphinha, Lewandowski đều không thể đánh bại Courtois. Real Madrid có một lần đưa được trái bóng vào lưới của đội chủ nhà vào phút 63, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do Bellingham đã việt vị.

Thủ thành Courtois là điểm sáng hiếm hoi bên phía Los Blancos. Barcelona đã có thể thắng đậm hơn nếu Courtois không thực hiện những pha cứu thua xuất sắc. Thất bại bạc nhược này khiến Real Madrid chính thức trắng tay ở mùa giải 2025/2026. Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha rơi vào tình cảnh trắng tay.

Trong khi đó, Barcelona đã giành tới 5 danh hiệu dưới triều đại của HLV Hansi Flick. Đội bóng xứ Catalan vô địch La Liga hai lần liên tiếp. HLV Hansi Flick cho thấy ông thực sự là khắc tinh của Real Madrid. Barcelona đã đánh bại Real Madrid 6/7 lần đối đầu gần nhất, kể từ khi chiến lược gia người Đức cập bến đội chủ sân Camp Nou.

