Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

FIFA gặp bế tắc khi chào bán bản quyền World Cup 2026 cho Trung Quốc và Ấn Độ

Đặng Lai

TPO - Khi VCK World Cup 2026 chỉ còn 1 tháng sẽ khởi tranh, thị trường tỷ dân Trung Quốc lại đang trở thành tâm điểm của một cuộc đấu trí căng thẳng. FIFA đang đặt mức giá "khủng" cho bản quyền truyền hình tại đây, nhưng kênh truyền hình chủ nhà không chấp nhận đáp ứng, tạo nên thế bế tắc trên bàn đàm phán.

untitled-1.jpg

FIFA đã đưa ra yêu cầu con số từ 250 đến 300 triệu USD để sở hữu quyền phát sóng trọn vẹn 104 trận đấu World Cup 2026 trên lãnh thổ Trung Quốc. Đây là mức tăng đột biến so với các kỳ đại hội trước. Lý giải cho mức giá này, phía FIFA cho rằng việc số đội tham dự tăng lên 48 và số lượng trận đấu tăng thêm 40% là cơ sở để họ định giá lại giá trị thương mại của giải đấu.

Ngoài ra, sức hút từ các ngôi sao hàng đầu thế giới vẫn là thỏi nam châm cực lớn đối với người hâm mộ Trung Quốc, bất chấp việc đội tuyển quốc gia nước này không góp mặt và thực tế là bóng đá vẫn không phải môn thể thao được ưa chuộng nhất xứ tỷ dân.

FIFA có quan điểm của riêng mình. Họ tin rằng với quy mô khổng lồ của thị trường, con số 300 triệu USD là hoàn toàn tương xứng với tiềm năng quảng cáo và thuê bao trực tuyến ở Trung Quốc.

Trái ngược với sự kỳ vọng của FIFA, Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) - đơn vị nắm giữ ưu thế đàm phán - chỉ đưa ra mức giá đề nghị 80 triệu USD. Khoảng cách gần 4 lần giữa giá chào bán và giá mua đã khiến cuộc thương thảo rơi vào tình trạng đóng băng suốt nhiều tuần qua.

2018-06-08t104224z-536836827-rc1ba51c0680-rtrmadp-3-soccer-worldcup-india-1777961630.jpg
NHM có thể không được xem World Cup 2026 tại Trung Quốc

Theo New York Times thì sáng nay (11/5), FIFA đã nhượng bộ khi giảm tới 50% mức giá. Tuy vậy, CMG vẫn nhất quyết bảo lưu quan điểm không trả hơn 80 triệu USD. Phía Trung Quốc lập luận rằng, múi giờ tại Bắc Mỹ (Mỹ, Canada, Mexico) là rào cản lớn nhất. Phần lớn các trận đấu sẽ diễn ra vào khung giờ sáng sớm theo giờ Bắc Kinh, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ suất người xem và doanh thu quảng cáo.

Các nhãn hàng lớn tại Trung Quốc cũng đang thắt chặt chi tiêu, khiến các nhà đài không dám mạo hiểm đầu tư một khoản tiền khổng lồ mà khả năng thu hồi vốn còn bỏ ngỏ. Chưa kể việc nhiều NHM xứ tỷ dân không mặn mà với bóng đá cũng là lý do lớn.

Lịch sử cho thấy FIFA thường chiếm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán nhờ tính độc quyền của World Cup. Tuy nhiên, với một thị trường đặc thù như Trung Quốc, FIFA có thể phải đối mặt với kịch bản "trắng sóng" nếu không chịu nhượng bộ.

Hiện tại, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đang đứng trước nỗi lo không được xem World Cup miễn phí trên các kênh quảng bá truyền thống. Nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung trong "phút bù giờ", đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên vắng bóng ở thị trường lớn nhất châu Á.

Đối tác Ấn Độ cũng làm căng với FIFA

Điều tương tự cũng đang xảy ra ở Ấn Độ. FIFA và các kênh truyền hình ở quốc gia Nam Á đang ở rất xa nhau về mức giá. Nếu không thể bán cho Ấn Độ, FIFA sẽ nhận bàn thua đau. Theo thống kê, Ấn Độ sở hữu tới 49,8% lượng xem trực tuyến các trận đấu ở World Cup 2022. Độ đam mê của NHM Ấn Độ dành cho World Cup là rất lớn và chắc chắn FIFA không muốn mất đi nguồn thu lớn từ nơi này.

Đặng Lai
#World Cup 2026 #bản quyền truyền hình #FIFA #Trung Quốc #tin quốc tế #kinh doanh thể thao #bóng đá thế giới #bản quyền wc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe