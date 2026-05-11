Nhận định Tottenham vs Leeds, 02h00 ngày 12/5: ‘Dâng’ điểm cho Gà trống

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Leeds, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong khi Spurs nỗ lực tìm kiếm chiến thắng thứ 3 liên tiếp để củng cố vị thế trong cuộc đua trụ hạng thì Leeds vào trận với tâm lý rất thoải mái do đã hết mục tiêu chiến đấu. Liệu sẽ có khả năng Leeds “dâng” điểm để Tottenham bứt phá ở nhóm an toàn?

Nhận định trước trận đấu Tottenham vs Leeds

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, Tottenham đang dần thoát ra khỏi bộ mặt bạc nhược. Những trận ở đây, họ đã thể hiện lối chơi đầy chủ động. Các con số thống kê chỉ ra rằng đội bóng thành London giành lại quyền kiểm soát bóng ở khu vực 1/3 cuối sân trung bình 5,3 lần mỗi trận.

Đây là con số cao nhất trong số các HLV từng dẫn dắt đội bóng ít nhất 4 trận. Lối chơi pressing tầm cao này giúp Spurs bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ ngay từ phần sân nhà.

2 chiến thắng liên tiếp trước Aston Villa và Wolves là minh chứng. 6 điểm tối đa ấy giúp họ thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Tottenham đang đứng trước cơ hội giành 3 chiến thắng liên tiếp lần đầu tiên trong mùa giải này.

Dù thành tích sân nhà trước đó còn nhiều bất ổn, nhưng luồng sinh khí mới từ De Zerbi giúp các cầu thủ tự tin hơn. Người hâm mộ kỳ vọng những ngôi sao như Richarlison hay Gallagher sẽ tiếp tục tỏa sáng để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Tottenham đã thắng 2 trận liên tiếp

Phong độ, lịch sử đối đầu Tottenham vs Leeds

Phía bên kia chiến tuyến, Leeds United không còn chịu áp lực quá lớn từ cuộc đua trụ hạng. Với 43 điểm hiện có, đội bóng đã nắm chắc tấm vé ở lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Phong độ của họ cực kỳ ấn tượng khi giành tới 10 điểm trong 4 trận gần nhất. Thành tích này tiếp thêm động lực giúp Leeds tự tin gây khó dễ cho đại diện thành London.

Tuy nhiên, Leeds United phải đối mặt với một cái dớp tâm lý khá lớn. Họ đã thua cả 5 lần chạm trán gần nhất với Tottenham tại Premier League. Trận thua sát nút 1-2 tại Elland Road hồi tháng 10 năm ngoái vẫn còn để lại nhiều tiếc nuối. Vì vậy, khi mà không còn quá nhiều động lực, hoàn toàn có thể Leeds sẽ lại trắng tay ở trận đấu này.

Cơn bão chấn thương đang tàn phá nghiêm trọng đội hình của Tottenham. Danh sách bệnh binh của họ kéo dài với những cái tên quan trọng như Dominic Solanke, Dejan Kulusevski và Cristian Romero. Thủ thành số một Guglielmo Vicario cũng chưa thể trở lại sân cỏ. Nhưng dường như Tottenham đã quen với việc vận hành một đội hình sứt mẻ. 2 trận gần nhất, CLB này chỉ có được một nửa lực lượng nhưng vẫn bỏ túi tối đa điểm số.

Xét về thực lực và lối chơi, Tottenham vẫn nắm giữ nhiều ưu thế hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng và lợi thế sân nhà. Lối đá áp sát quyết liệt của De Zerbi có thể khiến hàng thủ Leeds mắc sai lầm. Dù Leeds United đang có phong độ cao, nhưng bản lĩnh của một đội bóng lớn sẽ giúp Tottenham vượt qua khó khăn.