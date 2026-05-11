Tuyển thủ chuẩn bị dự World Cup 2026 bị cảnh sát 'sờ gáy' vì tấn công tình dục

TPO - Cảnh sát New Zealand đang tiến hành điều tra một cáo buộc liên quan đến một thành viên của đội tuyển Cape Verde. Vụ việc phát sinh từ một sự cố được cho là tấn công tình dục trong thời gian diễn ra FIFA Series vào tháng 3 vừa qua tại thành phố Auckland, New Zealand.

Trong một thông báo chính thức vừa đưa ra sáng nay (11/5), cảnh sát New Zealand cho biết họ đã tiếp nhận thông báo về vụ việc từ ngày 10/4 và tiến hành điều tra. Đến hiện tại thì cuộc điều tra đã cơ bản được hoàn tất.

Cáo buộc nhắm trực tiếp vào một cầu thủ thuộc đội đội tuyển Cape Verde, người được cho là gần như chắc chắn sẽ có suất dự World Cup 2026. Sự việc xảy ra tại khách sạn nơi đội tuyển Cape Verde lưu trú ngay sau khi kết thúc trận đấu ở FIFA Series với Chile vào ngày 27/3 vừa qua. Trong lúc lưu trú cùng đội tuyển, cầu thủ này đã có hành vi không đúng mực với một cô gái.

Nạn nhân (giấu tên) sau đó trình báo sự việc lên cảnh sát sở tại. Theo tờ New Zealand Herald, các điều tra viên đang xem xét tội tấn công tình dục. Các quan chức thực thi pháp luật từ chối tiết lộ danh tính của cầu thủ liên quan cũng như các chi tiết cụ thể về nội dung cáo buộc để đảm bảo tính bảo mật cho quá trình nghiệp vụ.

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn của FIFA cho biết cơ quan quản lý bóng đá thế giới "không ở trong vị trí có thể đưa ra bất kỳ bình luận nào". FIFA khẳng định họ cần tôn trọng quyền hạn của các bên liên quan khi cuộc điều tra vẫn đang trong quá trình thực hiện.

Liên đoàn Bóng đá New Zealand, với tư cách là đơn vị đăng cai tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ FIFA Series, cho biết cảnh sát vẫn chưa liên lạc trực tiếp với họ về vấn đề này. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Cape Verde chưa đưa ra phản hồi chính thức. "Các nỗ lực liên lạc với tổ chức này đều chưa mang lại kết quả", New Zealand Herald viết.

Vụ việc gây chú ý lớn khi đội tuyển Cape Verde đang chuẩn bị cho một cột mốc lịch sử, lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup. Tại giải đấu sắp tới, Cape Verde sẽ đối đầu với các đội tuyển hàng đầu gồm Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia.