Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Tuyển thủ chuẩn bị dự World Cup 2026 bị cảnh sát 'sờ gáy' vì tấn công tình dục

Đặng Lai

TPO - Cảnh sát New Zealand đang tiến hành điều tra một cáo buộc liên quan đến một thành viên của đội tuyển Cape Verde. Vụ việc phát sinh từ một sự cố được cho là tấn công tình dục trong thời gian diễn ra FIFA Series vào tháng 3 vừa qua tại thành phố Auckland, New Zealand.

capeverde.jpg

Trong một thông báo chính thức vừa đưa ra sáng nay (11/5), cảnh sát New Zealand cho biết họ đã tiếp nhận thông báo về vụ việc từ ngày 10/4 và tiến hành điều tra. Đến hiện tại thì cuộc điều tra đã cơ bản được hoàn tất.

Cáo buộc nhắm trực tiếp vào một cầu thủ thuộc đội đội tuyển Cape Verde, người được cho là gần như chắc chắn sẽ có suất dự World Cup 2026. Sự việc xảy ra tại khách sạn nơi đội tuyển Cape Verde lưu trú ngay sau khi kết thúc trận đấu ở FIFA Series với Chile vào ngày 27/3 vừa qua. Trong lúc lưu trú cùng đội tuyển, cầu thủ này đã có hành vi không đúng mực với một cô gái.

Nạn nhân (giấu tên) sau đó trình báo sự việc lên cảnh sát sở tại. Theo tờ New Zealand Herald, các điều tra viên đang xem xét tội tấn công tình dục. Các quan chức thực thi pháp luật từ chối tiết lộ danh tính của cầu thủ liên quan cũng như các chi tiết cụ thể về nội dung cáo buộc để đảm bảo tính bảo mật cho quá trình nghiệp vụ.

cape-verde-13-14-c.jpg
Đội tuyển Cape Verde đã giành vé dự World Cup 2026 sau một hành trình phi thường

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn của FIFA cho biết cơ quan quản lý bóng đá thế giới "không ở trong vị trí có thể đưa ra bất kỳ bình luận nào". FIFA khẳng định họ cần tôn trọng quyền hạn của các bên liên quan khi cuộc điều tra vẫn đang trong quá trình thực hiện.

Liên đoàn Bóng đá New Zealand, với tư cách là đơn vị đăng cai tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ FIFA Series, cho biết cảnh sát vẫn chưa liên lạc trực tiếp với họ về vấn đề này. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Cape Verde chưa đưa ra phản hồi chính thức. "Các nỗ lực liên lạc với tổ chức này đều chưa mang lại kết quả", New Zealand Herald viết.

Vụ việc gây chú ý lớn khi đội tuyển Cape Verde đang chuẩn bị cho một cột mốc lịch sử, lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup. Tại giải đấu sắp tới, Cape Verde sẽ đối đầu với các đội tuyển hàng đầu gồm Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia.

Đặng Lai
#World Cup 2026 #Cape Verde #cầu thủ #tấn công tình dục #cảnh sát #World Cup #cầu thủ châu Phi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe