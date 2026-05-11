Ngôi sao số 1 tuyển Nhật Bản nguy cơ lỡ World Cup 2026

Hương Ly

TPO - Huấn luyện viên tuyển Nhật Bản, ông Hajime Moriyasu, sốt ruột khi Kaoru Mitoma dính chấn thương được chẩn đoán không nhẹ.

Mitoma ở trận gặp Wolves. Ảnh: ﻿AP.

"Tôi hy vọng đó chỉ là chấn thương nhẹ. Các nhân viên y tế của Brighton nói với tôi rằng, trông có vẻ không ổn rồi", truyền thông Nhật Bản dẫn lời ông Moriyasu. HLV tuyển Nhật Bản đã trực tiếp gọi điện đến Brighton để hỏi thăm tình hình chấn thương của Mitoma.

Ngôi sao số 1 tuyển Nhật Bản chấn thương ở trận Brighton thắng Wolves 3-0. Huấn luyện viên Fabian Hurzeler dự đoán Mitoma nhiều khả năng dính chấn thương gân khoeo. Mitoma sẽ được chụp chiếu và chẩn đoán cụ thể chấn thương trong 24 giờ tới. Theo kịch bản đẹp nhất, số 7 của Brighton nghỉ thi đấu dưới một tháng, sẽ kịp trở lại và có thời gian phục hồi phong độ cho World Cup 2026.

Nếu Mitoma nghỉ thi đấu trên một tháng, phong độ của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Mỹ, Mexico và Canada sẽ bị đặt dấu hỏi lớn. Còn khi Mitoma gặp vấn đề gân khoeo nặng, nghỉ trên 2 tháng, cánh cửa World Cup 2026 đóng sập với anh.

Trước đó, Takumi Minamino bị rách dây chằng chéo trước và chắc chắn bỏ lỡ World Cup 2026. Sẽ là thảm họa cho "Samurai xanh" nếu họ không có sự phục vụ của Mitoma ở giải đấu tới. Ngay lúc này, Mitoma được định giá 30 triệu euro, là cầu thủ đắt nhất của tuyển Nhật Bản.

Moriyasu đã xây dựng lối chơi của Nhật Bản quanh sự đột biến từ Mitoma. Tốc độ và kĩ thuật của ngôi sao Brighton chính là thứ vũ khí khó lường nhất của đội tuyển số 1 châu Á.

Tại World Cup 2026, Nhật Bản rơi vào bảng đấu có Tunisia, Thụy Điển và Hà Lan. Thầy trò HLV Moriyasu đối diện thử thách rất lớn để vượt qua bảng đấu được đánh giá đồng đều nhất ở World Cup 2026.

