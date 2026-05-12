Argentina công bố đội hình sơ bộ dự World Cup: Dấu chấm hết cho Dybala

Hương Ly

TPO - HLV Lionel Scaloni từ chối triệu tập Paulo Dybala vào danh sách sơ bộ tuyển Argentina. Trong khi đó, Gianluca Prestianni có mặt dù cầu thủ này bị treo giò 2 trận tại vòng bảng.

Tối 11/5, HLV Scaloni công bố danh sách 55 cầu thủ cho đội hình sơ bộ Argentina dự World Cup 2026. Có 6 nhà vô địch thế giới từng dự World Cup 2022 không góp mặt, bao gồm: Franco Armani, Juan Foyth, Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Angel Correa, Papu Gomez và Paulo Dybala.

Di Maria đã tuyên bố không trở lại đội tuyển. Angel Correa không kịp hồi phục chấn thương. Dybala sa sút phong độ trầm trọng tại AS Roma, do đó nằm ngoài kế hoạch của HLV Scaloni. Gianluca Prestianni sẽ vắng mặt 2 trận nếu có mặt tại World Cup 2026 vì án treo giò. Tuy nhiên, HLV tuyển Argentina vẫn đặt niềm tin vào tuyển thủ này.

HLV Scaloni sẽ quan sát màn thể hiện của 55 cầu thủ trong các buổi tập và 2 trận giao hữu trước khi gút danh sách 26 người cuối cùng tham dự World Cup 2026. Trong nhóm này, Emiliano Martinez, Lisandro Martinez, Cristiano Romero, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Nicolas Paz, Lautaro Martinez là những trụ cột gần như chắc chắn có suất đi World Cup 2026 nếu khỏe mạnh.

Lionel Messi là trường hợp đặc biệt của tuyển Argentina. HLV Scaloni tuyên bố việc Messi có dự World Cup 2026, hoàn toàn do siêu sao sinh năm 1987 quyết định. Leo sẽ xem xét thể trạng và phong độ để tự quyết liệu có đến Mỹ, Mexico và Canada cùng Argentina hay không.

Nhà đương kim vô địch World Cup 2026 có một số nhân tố mới đáng chờ đợi như Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Valentin Barco, Matias Soule và Valentín Carboni.

Tuyển Argentina nằm chung bảng với Algeria, Áo và Jordan. Messi và đồng đội được đánh giá có sức mạnh vượt trội và sẽ dễ dàng tiến vào vòng trong.

Danh sách sơ bộ đội hình Argentina.

