Giải IRONMAN làm tắc đường quá lâu, Đà Nẵng nói gì?

TPO - Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức nội dung IRON MAN toàn phần với quy mô lớn, các lộ trình đều có khoảng cách gấp đôi cự ly của các mùa IRON MAN 70.3 trước đây.

Ngày 11/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng (VHTTDL) cho hay đã có cuộc họp với Ban tổ chức giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 để đánh giá công tác tổ chức sự kiện, đồng thời nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện hơn cho các mùa giải tiếp theo.

Sở VHTTDL cho hay, đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức nội dung IRONMAN toàn phần với quy mô lớn, số lượng vận động viên và lực lượng phục vụ đông, cùng các lộ trình đều có khoảng cách gấp đôi cự ly của các mùa IRONMAN 70.3 trước đây.

Nhiều tuyến đường bị cấm, cắt tạm thời gây nên tình trạng kẹt xe khiến người dân bức xúc.

Vì vậy, trong quá trình tổ chức, không tránh khỏi một số bất cập phát sinh, nhất là liên quan đến công tác phân luồng giao thông, tắc đường cục bộ trên một số tuyến giao thông.

“Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và lắng nghe, Sở cùng các đơn vị liên quan cùng ban tổ chức nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến phản ánh của người dân, du khách và dư luận xã hội về những hạn chế trong công tác tổ chức thời gian qua. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các phương án phối hợp, truyền thông, điều tiết giao thông và vận hành sự kiện nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong các mùa giải tiếp theo”, Sở VHTT chia sẻ.

Đơn vị cũng cảm ơn các góp ý của người dân, du khách, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan báo chí về sự kiện. Những ý kiến này là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, hướng tới xây dựng VNG IRONMAN Việt Nam trở thành sự kiện thể thao quốc tế thường niên chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả và hài hòa với đời sống đô thị và lợi ích cộng đồng trong những năm tiếp theo.

VNG IRONMAN Việt Nam diễn ra vào ngày 10/5 tại Công viên Biển Đông (phường Sơn Trà) và các địa bàn lân cận với sự tham dự của hơn 4.700 vận động viên trong nước và quốc tế. Các tuyến đường vận động viên đi qua gồm Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Trường Sa, Võ Chí Công… Để giải diễn ra thành công, lực lượng chức năng tạm thời cấm, cắt một số khu vực, tuyến đường khi mật độ phương tiện lưu thông đông, vận động viên đang thi đấu.

Nhiều người dân phản ánh việc cấm, cắt đường gây tắc nghẽn hàng giờ, phải chờ đợi quá lâu, ảnh hưởng tới tới công việc khiến họ bức xúc.

Giải đấu góp phần thu hút du khách, quảng bá hình ảnh thành phố.

Theo Sở VHTTDL, giải đấu góp phần rất quan trọng trong thu hút đầu tư, thu hút và phục vụ khách có khả năng chi trả cao. Trong đó, khách dự Ironman 70.3 lưu trú ít nhất 4 đêm; khách dự Ironman 140.6 lưu trú ít nhất 6 đêm. Đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng phát triển, năng động, xanh sạch đẹp và mến khách.