Nhận định U17 Nhật Bản vs U17 Indonesia, 23h00 ngày 12/5: Quá khó cho Garuda Muda

Nhận định bóng đá U17 Nhật Bản vs U17 Indonesia, VCK U17 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U17 Indonesia đang rơi vào thế chân tường. Họ buộc phải thắng U17 Nhật Bản để tự định đoạt số phận. Nhưng thắng nền bóng đá số 1 châu Á quả thực là nhiệm vụ bất khả thi của Garuda Muda.

Nhận định trước trận đấu U17 Nhật Bản vs U17 Indonesia

Bước vào giải, U17 Nhật Bản nghiễm nhiên mang tâm thế của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, trong khi U17 Indonesia sắm vai kẻ thách thức đầy tham vọng với khát khao khẳng định vị thế mới của mình trên bản đồ bóng đá trẻ châu lục.

Nhưng chỉ U17 Nhật Bản thể hiện được tham vọng của mình. Họ đang cho thấy sự đáng sợ của một hệ thống đào tạo trẻ có tính kế thừa và xuyên suốt. Lứa cầu thủ dự giải năm 2026 tiếp tục duy trì triết lý kiểm soát bóng mang thương hiệu "Samurai xanh", với khả năng ban bật nhóm nhỏ, di chuyển không bóng linh hoạt và kỹ thuật cá nhân ở mức thượng thừa so với mặt bằng chung lứa tuổi.

Nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cùng hàng loạt chuyến tập huấn chất lượng, phong độ của Nhật Bản trước thềm giải đấu là cực kỳ ấn tượng. Họ hiếm khi bộc lộ điểm yếu trong các pha chuyển đổi trạng thái nhờ sự bọc lót kín kẽ và tư duy pressing tầm cao vô cùng đồng bộ. Đối đầu với một đội bóng được lập trình hoàn hảo như vậy, bất cứ đối thủ nào cũng sẽ cảm thấy nghẹt thở bởi áp lực liên tục mà họ tạo ra trên khắp mặt sân. 2 trận toàn thắng từ đầu giải là minh chứng. Như các đội tuyển đàn anh, lứa U17 của Nhật Bản cũng có xu thế vùi dập mọi đối thủ.

Phong độ, lịch sử đối đầu U17 Nhật Bản vs U17 Indonesia

Trong khi đó, U17 Indonesia đang đứng giữa bờ vực. Đội bóng xứ vạn đảo đã thể hiện tốt trong trận ra quân, tỏ ra vô cùng nguy hiểm trong thế trận phòng ngự phản công, biết cách nhẫn nhịn và tận dụng tối đa tốc độ của các cầu thủ chạy cánh cùng những đường chuyền vượt tuyến có độ sát thương cao. Cách tiếp cận đó giúp họ thắng U17 Trung Quốc 1-0. Nhưng ngay trận thứ 2, họ đã thua bạc nhược U17 Qatar 0-2.

Nhìn vào cục diện trận đấu sắp tới, việc U17 Nhật Bản chơi ung dung, giữ sức là kịch bản có thể chờ đợi. Trong khi đó, U17 Indonesia buộc phải thắng. Thử thách đặt ra cho U17 Indonesia là cực kỳ lớn: họ phải duy trì sự tập trung tối đa nơi hệ thống phòng ngự trong trọn vẹn 90 phút và chắt chiu từng cơ hội phản công hiếm hoi để giành 3 điểm.

Nếu hòa, đội tuyển này sẽ rất khó khăn để giành vé đi tiếp vì U17 Qatar đang vượt trội họ về chỉ số phụ. Indonesia chỉ còn hy vọng Qatar sẽ thua Trung Quốc, nhưng khả năng ấy rất khó xảy ra. Có thể nói, tấm vé vượt qua vòng bảng của U17 Indonesia phụ thuộc nhiều hơn vào kết quả các cuộc đối đầu với những đối thủ cạnh tranh trong cùng bảng đấu.

Giành điểm trước Nhật Bản đã khó, huống gì giành 3 điểm trước nền bóng đá có đào tạo trẻ số 1 châu Á. Trong bối cảnh đó, có lẽ hạn chế tối đa bàn thua trước Nhật Bản mới là mục tiêu thiết thực nhất của đội tuyển trẻ xứ vạn đảo.