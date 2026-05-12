Đầu tư vào thể thao: Xu hướng khẳng định trách nhiệm cộng đồng và cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc, thể thao Việt Nam đã vượt xa khuôn khổ của những cuộc tranh tài để trở thành không gian kết nối cộng đồng, thúc đẩy lối sống cân bằng và tích cực. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp và tổ chức đã lựa chọn trở thành những đối tác đồng hành chiến lược, đóng góp vào sự phát triển của nền thể thao nước nhà thông qua mô hình hợp tác ba bên bền vững.

Thể thao trở thành động lực gắn kết cộng đồng

Những năm gần đây, thể thao không chỉ xoay quanh các giải đấu chuyên nghiệp hay thành tích cao. Từ những giải chạy marathon thu hút hàng vạn người tham gia, đến các sân bóng cộng đồng sôi động mỗi cuối tuần, thể thao đang dần trở thành một phần thiết yếu trong đời sống và lối sống của người Việt. Theo số liệu từ Cục Thể dục Thể thao, tính đến năm 2025, tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên tại Việt Nam đã đạt mốc kỷ lục 38,2%, trong khi số gia đình luyện tập thể thao tăng lên 28,8%.

Ở phạm vi rộng hơn, thể thao giờ đây cũng trở thành một trong những chất xúc tác hiệu quả khơi dậy niềm tự hào tập thể và tinh thần đoàn kết dân tộc của người Việt. Tinh thần ấy được nhìn thấy rõ nhất qua các giải đấu khu vực lớn, những khoảnh khắc hàng triệu người Việt cùng hòa nhịp cổ vũ cho đội tuyển quốc gia, đến các sự kiện thể thao cộng đồng quy mô lớn kết nối nhiều thế hệ.

Khi xu hướng này tiếp tục lan rộng, ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia các sáng kiến liên quan đến thể thao thông qua tài trợ những chương trình cộng đồng dài hạn, đồng thời hỗ trợ hạ tầng tại địa phương và các hoạt động khuyến khích lối sống năng động, cân bằng.

Đóng góp của doanh nghiệp cho thành tích thể thao Việt Nam từ cơ chế xã hội hóa

Trong nhiều năm qua, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) là một trong những doanh nghiệp tích cực đi đầu, đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam không chỉ trong các hoạt động thể thao chuyên nghiệp mà còn cả những sáng kiến thể thao cộng đồng. Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO chia sẻ rằng thể thao đang trở thành một trong những phương thức hiệu quả nhất để thắt chặt gắn kết, thúc đẩy tinh thần cùng nhau tiến bộ trong cộng đồng. “Trong chặng đường hơn 150 năm di sản, SABECO đã phát triển song hành cùng Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự phát triển chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sẻ chia, và niềm tự hào dân tộc trở nên trọn vẹn nhất khi được lan tỏa và cùng nhau vun đắp,” ông Lester nhấn mạnh.

Năm 2022, SABECO ký kết hợp tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm triển khai các chương trình ở ba lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, du lịch – ẩm thực và thể thao, trong đó nổi bật là chuỗi hoạt động đồng hành, cổ vũ Việt Nam tại SEA Games 31. Trong khuôn khổ hợp tác này, SABECO phối hợp cùng Bộ phát động sáng kiến “Việt Nam Thắng Vàng”, kêu gọi người dân cả nước cùng hô vang, tiếp sức tinh thần cho các vận động viên. Thông qua chương trình, SABECO đã đóng góp 5 tỷ đồng cho công tác đào tạo chuyên sâu và thi đấu cho các tài năng thể thao, góp phần nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Giải bóng đá cộng đồng trong khuôn khổ “SABECO Sports Hub” tại Bắc Giang năm 2024 (Nguồn: SABECO)

Sự đồng hành của SABECO với thể thao được tiếp nối qua nhiều năm sát cánh cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia. Từ tháng 7/2022, SABECO cùng thương hiệu chủ lực Bia Saigon triển khai hoạt động tài trợ kéo dài 4 năm cho đội tuyển nam, đội tuyển nữ và đội U23, góp phần tiếp sức cho hành trình thi đấu ở đấu trường khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, SABECO cũng góp phần lan tỏa niềm tự hào thể thao Việt thông qua chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” suốt ba năm liên tiếp (2023-2025). Phối hợp cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, chương trình nhằm ghi nhận và vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc, những người đã có đóng góp quan trọng cho thành tích và hình ảnh thể thao nước nhà.

Song song với thể thao chuyên nghiệp, trong nhiều năm SABECO đã mở rộng đầu tư sang các hoạt động cộng đồng, coi đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững nằm trong tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp. Trên hành trình đó, doanh nghiệp kiên trì theo đuổi các sáng kiến cộng đồng một cách bài bản và sát sao, với trọng tâm là mở rộng cơ hội tiếp cận hoạt động thể chất cho người dân và tạo thêm những không gian kết nối tích cực cho cộng đồng địa phương.

Phong trào chạy bộ lan tỏa qua giải chạy Vô địch quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong 2026 (Nguồn: Ban tổ chức)

Giải Vô địch quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong là một ví dụ tiêu biểu khi chứng kiến sự đồng hành của SABECO trong 6 năm liên tiếp. Với lịch sử tổ chức hơn 80 năm, Tiền Phong Marathon là một trong những giải chạy uy tín nhất hiện nay, thu hút sự tham gia của cả vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên, hướng đến tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế – xã hội tại địa phương đăng cai tổ chức.

Ở mảng bóng đá phong trào, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Saigon Cup đã ghi nhận cột mốc đáng nhớ qua bốn mùa giải với sự đồng hành của SABECO, quy tụ đông đảo các đội bóng cộng đồng trên khắp cả nước. Qua các năm, giải đấu liên tục được mở rộng và nâng tầm, với mạng lưới thi đấu phủ tới 8 khu vực, đạt hơn 45 triệu lượt xem trực tiếp trên các nền tảng số vào năm 2024. Sau mùa giải 2025, SABECO sẽ khép lại chặng đồng hành cùng VPL, đồng thời tiếp tục tìm kiếm và mở ra định hướng cho các sáng kiến cộng đồng cũng như mô hình hợp tác ở giai đoạn tiếp theo.

Kì vọng đầu tư cho sự phát triển bền vững trong cộng đồng

Xem thể thao là một trong những phương thức quan trọng để thực hiện cam kết mang đến những tác động tích cực lâu dài cho cộng đồng và quốc gia, SABECO luôn đặt các phong trào thể thao đại chúng trong một bức tranh lớn hơn với tầm nhìn dài hạn nhằm phát triển con người và cộng đồng.

Thông qua hợp tác chiến lược với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dự án “Nâng bước Thể thao” đã hoàn thành nâng cấp 30 sân thể thao cộng đồng tại 30 tỉnh thành trên cả nước trong năm 2023-2024. Song song đó, sáng kiến “SABECO Sports Hub” đã được doanh nghiệp triển khai tới 36 tỉnh, thành, hướng đến thúc đẩy sức khỏe và tăng cường sự gắn kết cộng đồng, dựa trên tầm nhìn xây dựng những cộng đồng vững mạnh, bền bỉ sẽ tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Sáng kiến “SABECO Sports Hub” đã được doanh nghiệp thành công triển khai tới 36 tỉnh, thành trong năm 2024 (Nguồn: SABECO)

Chia sẻ về định hướng đồng hành cùng thể thao Việt Nam trong tương lai, ông Lester Tan khẳng định “Thời gian tới, SABECO sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác và chính quyền địa phương để tìm kiếm những cơ hội mới, mở rộng khả năng tiếp cận thể thao cho người dân, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.”

Từ những hoạt động kể trên, có thể thấy SABECO đang đi theo một hướng tiếp cận mang tính dài hạn, lấy việc xây dựng cộng đồng năng động, gắn kết và bền bỉ là nền tảng. Những hành động thiết thực cho thể thao không chỉ nâng cao hình ảnh thương hiệu mà còn tạo ra các giá trị bền vững lan tỏa trong xã hội.