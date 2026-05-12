Nhận định Al Nassr vs Al Hilal, 01h00 ngày 13/5: Chung kết sớm

TPO - Nhận định bóng đá Al Nassr vs Al Hilal, vòng 33 Saudi Pro League, lúc 01h00 ngày 13/5. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận “siêu kinh điển” của bóng đá Saudi Arabia có thể trở thành bước ngoặt định đoạt ngôi vương Saudi Pro League mùa giải năm nay.

Nhận định trước trận đấu

Al-Nassr đang cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch Saudi Pro League thực thụ khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 82 điểm sau 32 trận (27 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại). Đội bóng của HLV Jorge Jesus đặc biệt đáng sợ tại Al Awwal Park, nơi họ thắng tới 14/15 trận sân nhà kể từ đầu mùa.

Phong độ ấy tiếp tục được khẳng định ở vòng đấu gần nhất khi Al-Nassr đánh bại Al Shabab 4-2. Tân binh João Félix tỏa sáng với một cú hat-trick, trong khi Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn bằng thêm một bàn thắng.

Đáng chú ý, chiến thắng đó đến ngay sau cú sảy chân 1-3 trước Al Qadsiah, thất bại đầu tiên của Al-Nassr sau chuỗi 21 trận bất bại. Tuy nhiên, cách đội bóng này lập tức đứng dậy cho thấy bản lĩnh và chiều sâu đáng gờm trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Dẫu vậy, Al-Nassr vẫn có lý do để thận trọng. Ở trận lượt đi, Al-Hilal từng thắng 3-1, đồng thời cũng chiếm ưu thế trong những lần chạm trán gần đây khi thắng 3/5 cuộc đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường.

Về phía Al-Hilal, họ cũng bước vào trận đấu với khí thế cực cao. Đội bóng của HLV Simone Inzaghi hiện đứng thứ hai với 77 điểm sau 31 trận, với 23 trận thắng, 8 trận hòa và vẫn chưa thua trận nào tại Saudi Pro League mùa này.

Không chỉ duy trì phong độ ổn định ở giải quốc nội, Al-Hilal còn vừa giành thêm danh hiệu King’s Cup sau chiến thắng 2-1 trước Al Kholood trong trận chung kết. Đó cũng là danh hiệu đầu tiên của Inzaghi kể từ khi tiếp quản đội bóng, tạo thêm cú hích tinh thần trước trận cầu có thể định đoạt cả mùa giải.

Điểm đáng chú ý là Al-Hilal vẫn còn trong tay một trận chưa đấu. Nếu giành chiến thắng trước Al-Nassr, khoảng cách giữa hai đội sẽ chỉ còn 2 điểm, biến cuộc đua vô địch thành màn cạnh tranh nghẹt thở cho tới vòng cuối cùng.

Sở hữu hàng công đã ghi tới 81 bàn thắng cùng hàng thủ mới thủng lưới 26 lần, Al-Hilal cho thấy sự cân bằng đáng sợ trong lối chơi. Với dàn ngôi sao chất lượng cùng khả năng chuyển trạng thái cực nhanh, đội bóng áo xanh đủ sức gây áp lực lớn lên bất kỳ đối thủ nào, kể cả khi phải làm khách.

Khi khoảng cách giữa vinh quang và thất bại chỉ còn được tính bằng từng điểm số nhỏ nhất, đại chiến giữa Al-Nassr và Al-Hilal không đơn thuần là một trận đấu, mà có thể là đêm định đoạt ngai vàng bóng đá Saudi Arabia mùa này.

Thông tin lực lượng

Al-Nassr vẫn đang hồi hộp chờ tình trạng của Kingsley Coman khi ngôi sao người Pháp bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương nhẹ và sẽ được kiểm tra thể lực trước giờ bóng lăn.

Bên cạnh đó, Angelo Gabriel cũng chưa chắc có thể thi đấu do gặp vấn đề thể trạng, còn Mubarak Al Buainain, Raghed Najjar và Sami Al Najei vắng mặt do chấn thương.

Ở phía bên kia, Al-Hilal cũng chịu những tổn thất đáng kể về lực lượng. Trung vệ trụ cột Kalidou Koulibaly chưa hồi phục hoàn toàn, trong khi Hamad Al Yami tiếp tục phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối.

Trên hàng công, Karim Benzema được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu của Al-Hilal trong nỗ lực khai thác những khoảng trống nơi hàng thủ Al-Nassr. Hỗ trợ cho tiền đạo người Pháp ở biên nhiều khả năng sẽ là Malcom.

Ở khu vực trung tuyến, bộ ba Rúben Neves, Mohamed Kanno và Sergej Milinković-Savić được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát thế trận và duy trì nhịp độ cho Al-Hilal ở trận đại chiến quyết định mùa giải.