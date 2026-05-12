HLV Cristiano Roland lên dây cót tinh thần cho U17 Việt Nam trước trận quyết đấu U17 UAE

TPO - Trước trận đấu quyết định với U17 UAE, HLV Cristiano Roland khích lệ tinh thần toàn đội, đồng thời nhấn mạnh U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á 2026 cũng như suất dự U17 World Cup 2026.

Sau trận thua đầy tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc, đội tuyển U17 Việt Nam nhanh chóng trở lại guồng tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận cầu “sinh tử” với U17 UAE ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026.

Sau trận đấu tiêu hao nhiều thể lực trước U17 Hàn Quốc, ban huấn luyện chủ yếu tập trung vào các bài hồi phục thể trạng và ổn định tâm lý cho cầu thủ.

Nhóm cầu thủ đá chính ở trận trước được vận động nhẹ, thả lỏng và phục hồi. Trong khi đó, các cầu thủ dự bị cùng những gương mặt ít thi đấu được tăng cường thêm giáo án thể lực kết hợp rèn chiến thuật nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Trước buổi tập, HLV trưởng Cristiano Roland dành nhiều thời gian động viên toàn đội. Nhà cầm quân người Brazil ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực của các học trò trong trận gặp U17 Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu toàn đội rút kinh nghiệm từ những sai sót ở thời điểm quyết định.

Theo HLV Cristiano Roland, bóng đá luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ và những bài học lúc này sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Ông cũng nhấn mạnh U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu giữ được sự tập trung và bản lĩnh ở trận đấu cuối cùng.

Thất bại trước U17 Hàn Quốc để lại không ít tiếc nuối khi U17 Việt Nam đã chơi đầy quả cảm và dẫn bàn trong phần lớn thời gian thi đấu trước khi để đối thủ lội ngược dòng ở những phút cuối. Dù vậy, cục diện bảng C vẫn đang mở ra cơ hội lớn cho đại diện Đông Nam Á.

Ở lượt trận cuối, chỉ cần đánh bại U17 UAE, U17 Việt Nam sẽ chắc chắn giành vé vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả trận đấu còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.

Trong trường hợp hòa U17 UAE, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có cơ hội đi tiếp nếu U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen. Khi đó, U17 Việt Nam sẽ đủ điều kiện để kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng C.

Ngoài ra, đội tuyển U17 Việt Nam cũng còn khả năng cạnh tranh suất dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, với điều kiện U17 Qatar, chủ nhà của FIFA U17 World Cup 2026, giành vé trực tiếp tại bảng B.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE sẽ diễn ra lúc 20h ngày 13/5 theo giờ địa phương, tức 0h ngày 14/5 theo giờ Việt Nam.

