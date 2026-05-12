Nhận định U17 Trung Quốc vs U17 Qatar, 23h00 ngày 12/5: Cận kề cửa 'tử'

TPO - Nhận định bóng đá U17 Trung Quốc vs U17 Qatar, vòng bảng U17 châu Á 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U17 Trung Quốc phải thắng U17 Qatar, sau đó chờ U17 Indonesia thua U17 Nhật Bản để thoát hiểm tại bảng C.

Nhận định trước trận U17 Trung Quốc vs U17 Qatar

U17 Trung Quốc đã thua U17 Indonesia và U17 Nhật Bản, hiện đứng bét bảng B. U17 Qatar thua U17 Nhật Bản và thắng U17 Indonesia sau 2 lượt trận. Cục diện ở bảng B đang rất khó đoán khi cả 4 đội đều có cơ hội đi tiếp và nhiều khả năng phân định dựa trên thành tích đối đầu.

U17 Trung Quốc sẽ tiến vào tứ kết VCK U17 châu Á và có vé dự World Cup nếu đánh bại U17 Qatar, rồi U17 Indonesia thua U17 Nhật Bản. Khi đó, U17 Trung Quốc có 3 điểm tương tự U17 Qatar và U17 Indonesia. Dựa theo tính chất bắc cầu của hiệu số đối đầu, U17 Trung Quốc sẽ có thành tích tốt nhất.

U17 Indonesia thua U17 Nhật Bản là kịch bản có thể xảy ra dựa theo tương quan sức mạnh của 2 đội. Còn U17 Trung Quốc có thắng được U17 Indonesia hay không thì đây là bài toán khó có lời giải. Truyền thông Trung Quốc đã bi quan vào khả năng chiến thắng, thậm chí là giành một điểm của đội nhà sau khi họ chứng kiến màn trình diễn của đội nhà ở 2 trận gặp U17 Indonesia và U17 Nhật Bản.

"U17 Trung Quốc đã chơi tệ hại từ đầu giải đấu. Họ thua U17 Indonesia 0-1, đối thủ mà chúng ta từng chiến thắng trong trận giao hữu cách đây không lâu. Với các ngôi sao Liu Songyuan, Xie Jin, Wan Xiang và Kuang Zhaolei, đây là đội U17 được đánh giá mạnh nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc, nhưng hãy làm gì đó đi", Suho viết.

Bên kia chiến tuyến, U17 Qatar đã lấy lại niềm tin sau trận thắng thuyết phục U17 Indonesia. Đội bóng Tây Á thua U17 Nhật Bản 1-3 trong ngày ra quân nhưng kết quả này không có gì khó hiểu. Đến trận thắng U17 Indonesia 2-0, U17 Qatar thể hiện bộ mặt khác hẳn, với sự chặt chẽ trong phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội để thắng 2-0.

Cửa đi tiếp của U17 Qatar đang rộng mở. Họ có vé dự World Cup nếu thắng U17 Trung Quốc. Khi U17 Qatar hòa U17 Trung Quốc, họ vẫn nắm cơ hội lớn để cán đích ở vị trí nhì bảng, miễn là U17 Indonesia không thắng U17 Nhật Bản.

Phong độ, thành tích đối đầu U17 Trung Quốc vs U17 Qatar

Người Trung Quốc sốc khi đội tuyển U17 của họ đứng chót bảng sau 2 trận. Trang Sina tiết lộ U17 Trung Quốc là đội có thời gian chuẩn bị nhiều nhất cho VCK U17 châu Á 2026. Tương lai của cả nền bóng đá Trung Quốc đặt lên vai thế hệ cầu thủ này, những người được Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tạo điều kiện ăn, tập từ nhiều năm trước.

Màn trình diễn của U17 Trung Quốc không đến nỗi tệ. Họ gục ngã vì những sai lầm hàng thủ. Trước U17 Indonesia, U17 Trung Quốc chơi áp đảo trong phần lớn thời gian trước khi nhận đòn "hồi mã thương" cay đắng. Đến trận U17 Nhật Bản, họ gỡ hòa 1-1 nhưng không thể giành một điểm. Việc thua U17 Nhật Bản 1-2 không phải điều gì đó thảm họa cho U17 Trung Quốc.

Người trung Quốc tiếc nuối vì trận thua U17 Indonesia. Đêm nay, họ có thể lấy lại tất cả nếu thắng U17 Qatar. U17 Trung Quốc chỉ còn một cơ hội để chứng minh họ xứng đáng được gọi là đội U17 mạnh nhất lịch sử nước này.

U17 Qatar tại VCK U17 châu Á 2026 thể hiện lối chơi lỳ lợm và phản công sắc sảo. Bóng đá Qatar cũng đầu tư và đặt kỳ vọng rất nhiều vào lứa cầu thủ này, những người khởi nguồn cho thành công của Qatar trong 10-15 năm tới.