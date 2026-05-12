Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

U17 Việt Nam cẩn thận, U17 UAE đang sở hữu 2 sao trẻ khoác áo CLB Ngoại hạng Anh

Đặng Lai

TPO - Ngoài việc phải đối mặt với một U17 UAE rơi vào thế đường cùng và chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất, U17 Việt Nam còn phải đặc biệt để ý đến 2 nhân tố nổi bật của đội tuyển này. Đó là 2 thành viên thuộc Học viện Ipswich Town, đội bóng sẽ thi đấu ở Ngoại hạng Anh mùa 2026/27.

429ee4709b89c31c4d1c590348e1429b.jpg

Cái tên đầu tiên là Jayden Adetiba. Nói không quá, ở sân chơi U17 thì tiền đạo này là "sát thủ măng non" với quãng thời gian ăn tập ở 2 học viện uy tín là Arsenal và Ipswich. Adetiba có gốc gác châu Phi nhưng có quốc tịch UAE nhờ sinh sống nhiều năm tại đây.

Tiền đạo 17 tuổi có thể chơi tốt ở cả vị trí trung phong lẫn hai cánh. Với chiều cao 1m70, anh không phải mẫu cầu thủ dùng sức mạnh để đè người mà dùng tốc độ bùng nổ và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp.

Tại giải U17 châu Á 2025, chính Adetiba là người đã có đường kiến tạo giúp UAE chọc thủng lưới U17 Việt Nam, gián tiếp chấm dứt giấc mơ World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland. Việc đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với Ipswich vào cuối năm 2025 cho thấy đẳng cấp của cầu thủ này là một sao trẻ có tiềm năng rất lớn.

Trong lần gặp nhau tới, Adetiba vẫn sẽ là một trong những ngòi nổ mà U17 Việt Nam phải rất dè chừng. Adetiba rất giỏi trong việc khai thác khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ, điều mà hàng thủ Việt Nam đã bộc lộ sơ hở trong trận thua Hàn Quốc.

u17-viet-nam-u17-uae-u17-chau-8763-2925-1744310019-1.jpg
Adetiba trong lần chạm trán U17 Việt Nam năm ngoái

Nhân tố nổi bật thứ 2 của U17 UAE là Joshua Bentley. Dù mới 17 tuổi nhưng thủ môn này đã cao gần 1m90. Nếu Adetiba là mũi khoan thì Joshua Bentley chính là chốt chặn đáng tin cậy nhất trong khung gỗ của U17 UAE.

Joshua là em trai của Daniel Bentley (thủ thành thuộc biên chế Wolves tại Premier League). Joshua Bentley cũng nhập tịch UAE theo diện sinh sống lâu năm ở quốc gia này. Tại giải U18 Premier League 2025/26, Bentley là thủ môn số 1 của đội U18 Ipswich, nhiều trận được đôn lên bắt cho đội U21. Điều này đồng nghĩa với việc Joshua được đào tạo bài bản về tâm lý thi đấu và kỹ năng chỉ huy hàng phòng ngự ngay từ nhỏ.

Bentley có khả năng chơi chân cực tốt. Anh không chỉ cản phá mà còn là điểm khởi đầu cho các đợt phản công nhanh của UAE. Để đánh bại Bentley, các chân sút như Văn Dương hay Nguyễn Lực cần những cú dứt điểm hiểm hóc hoặc các pha dàn xếp bóng nhanh, ít chạm. Việc sút xa cầu may sẽ rất khó để đánh bại một thủ môn có sải tay và khả năng chọn vị trí theo tiêu chuẩn châu Âu như Bentley.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
#U17 Việt Nam #U17 UAE #Jayden Adetiba #Joshua Bentley #bóng đá trẻ #World Cup #Adetiba #Ngoại hạng Anh #Arsenal

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe