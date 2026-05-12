Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khai mạc hoành tráng

Trên sân vận động Pleiku (tỉnh Gia Lai), Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đã tưng bừng khai mạc với buổi lễ hoành tráng và để lại nhiều dấu ấn.

Dự lễ khai mạc Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026, về phía tỉnh có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch Liên đoàn, ông Kim Sang-Sik - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Về phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn.

Lễ khai mạc đã diễn ra sôi động với các tiết mục đặc sắc đại diện cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Trong đó nổi bật là màn trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên và biểu diễn võ thuật cổ truyền Bình Định.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai hỏi thăm các vận động viên trẻ.

Tại sân vận động, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, trên cao nguyên xanh Pleiku giàu truyền thống văn hóa và thiên nhiên tươi đẹp, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Festival Bóng đá trẻ Quốc tế - Gia Lai 2026. Đây là sự kiện Bóng đá trẻ quy mô đầu tiên trong cả nước, một điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Lễ khai mạc được chuẩn bị công phu, bài bản giàu bản sắc văn hoá vùng miền Gia Lai.

“Festival Bóng đá trẻ Quốc tế - Gia Lai 2026 là minh chứng cho khát vọng vươn lên, hội nhập và khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế. Việc tổ chức giải đấu này, với sự góp mặt của các đội bóng trẻ hàng đầu trong nước và các đội tuyển quốc tế, thể hiện sức hút và tầm vóc của sự kiện, đồng thời khẳng định Gia Lai đang từng bước trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động thể thao và du lịch tầm quốc gia và quốc tế”, ông Tuấn cho hay.

﻿ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bóng đá, hơn cả một môn thể thao, nó là ngôn ngữ chung, kết nối mọi người, là ngọn lửa đam mê thắp sáng tinh thần đồng đội, ý chí chiến đấu và khát khao chiến thắng. Đối với các cầu thủ trẻ U14, đây là cơ hội quý báu để các em được cọ xát, học hỏi, hoàn thiện kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm và nuôi dưỡng giấc mơ trở thành những ngôi sao bóng đá trong tương lai.

Ông Tuấn kỳ vọng rằng, sự kiện sẽ mang đến những trận cầu đỉnh cao, những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa, con người Gia Lai. Ông tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và toàn xã hội, phong trào thể thao của Gia Lai sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời tạo ra những sản phẩm du lịch thể thao độc đáo, hấp dẫn.

Các cầu thủ trẻ trong giải đấu với chất lượng cao, chuyên nghiệp, đến từ nhiều quốc gia.