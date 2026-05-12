Nguyễn Anh Minh: 'PGA Tour là mục tiêu lớn nhất'

TPO - Lần đầu tiên trong lịch sử, golf Việt Nam có đại diện góp mặt tại giải đồng đội danh giá Arnold Palmer Cup. Với Nguyễn Anh Minh, tay golf nghiệp dư số một Việt Nam và hiện khoác áo đội golf Đại học Oregon State, đó không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn là niềm tự hào của golf nước nhà trên sân khấu quốc tế.

Trong cuộc trò chuyện cùng Golf Channel, Anh Minh chia sẻ hành trình đến với golf từ những ngày đầu ở Việt Nam, tình yêu đặc biệt dành cho Rory McIlroy cũng như khát vọng chinh phục PGA Tour trong tương lai.

Góp mặt ở Arnold Palmer Cup là giấc mơ lớn

Chia sẻ trước thềm giải đấu diễn ra tại Ireland, Anh Minh không giấu được sự háo hức: “Tôi rất hạnh phúc khi có được vị trí này. Đây là một trong những mục tiêu của tôi kể từ khi bước vào môi trường đại học. Tôi cảm thấy biết ơn vì những gì mình đang có và rất nóng lòng được đến Ireland để thi đấu cùng các đồng đội”.

Không chỉ là dấu mốc cá nhân, sự xuất hiện của Anh Minh còn mang ý nghĩa đặc biệt với golf Việt Nam. Anh trở thành golfer Việt Nam đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại giải đấu đồng đội danh giá này.

"Tôi cảm thấy tự hào. Nghĩ về nơi mình đã bắt đầu, quê hương Việt Nam, và việc được đứng ở đây lúc này, đại diện cho Đại học Oregon State, thực sự là điều không thể tin nổi", golfer sinh năm 2007 nói.

Hành trình của Nguyễn Anh Minh với golf bắt đầu khá tình cờ từ khi anh mới 7 tuổi. Người đưa Anh Minh đến với môn thể thao này là bác của anh, một golfer có single handicap.

"Khi đó, tôi đang nghỉ hè thì bác đưa ra sân tập, mua cho tôi vài cây gậy và bắt đầu chỉ tôi cách đánh bóng. Lúc đầu, tôi chơi không tốt và cũng chưa thực sự thích golf. Nhưng đến khoảng năm 10 tuổi, mọi thứ bắt đầu vào guồng và tôi dần tiến bộ hơn”, Anh Minh nhớ lại.

Từ những ngày đầu làm quen với golf, sự kiên trì và bền bỉ đã giúp Anh Minh từng bước vươn lên trở thành golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam, trước khi giành học bổng và thi đấu cho đội golf Đại học Oregon State tại Mỹ.

PGA Tour là mục tiêu hàng đầu

Ở tuổi 19, Nguyễn Anh Minh đang sở hữu bảng thành tích thi đấu ấn tượng tại Mỹ: Á quân US Junior Amateur Championship 2024, vô địch Bandon Dunes Collegiate và gần đây là ngôi Á quân West Coast Conference trong màu áo Oregon State.

Nói về phong cách thi đấu, Anh Minh cho rằng, mình là mẫu golfer chơi ổn định: “Tôi nghĩ điểm mạnh của mình là sự ổn định. Tôi phát bóng khá tốt, short game cũng ổn. Tất nhiên vẫn còn nhiều thứ cần cải thiện, nhưng hiện tại tôi cảm thấy khá hài lòng”.

Khi được hỏi về hình mẫu trong golf, Anh Minh lập tức nhắc tới Rory McIlroy: “Rory McIlroy là thần tượng lớn nhất của tôi. Tôi đã xem gần như mọi vòng đấu, mọi video highlight và mọi giải đấu của anh ấy. Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt".

Điều khiến Anh Minh đặc biệt yêu thích Rory không chỉ nằm ở thành tích, mà còn bởi phong cách thi đấu và cá tính của ngôi sao người Bắc Ireland. "Con người anh ấy và cú swing của anh ấy nữa. Nó thực sự rất đẹp và tự nhiên”, Anh Minh nhấn mạnh.

Phía trước Anh Minh là hành trình dài với nhiều thử thách, nhưng golfer sinh năm 2007 đã xác định rất rõ đích đến cuối cùng.

“Sau khi tốt nghiệp Đại học Bang Oregon, tôi rất muốn được thi đấu tại PGA Tour. Hoặc bất kỳ hệ thống giải đấu nào có thể giúp tôi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Nhưng PGA Tour chắc chắn là mục tiêu hàng đầu của tôi".

​