Thông báo quan trọng của Sở GD&ĐT TPHCM về hai kỳ thi tuyển sinh

TPO - Từ đăng ký dự thi, điều động cán bộ coi thi đến cơ sở vật chất và an ninh điểm thi..., Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo hai kỳ thi lớn diễn ra an toàn, nghiêm túc. Quán triệt giáo viên không viện lý do cá nhân để từ chối nhiệm vụ

Ngày 12/5, Sở GD&ĐT TPHCM có văn bản yêu cầu các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị liên quan tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Giáo viên làm nhiệm vụ ở kỳ thi tuyển sinh 10 tại TPHCM năm 2025.

Động thái này diễn ra sau khi TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng có sự tham gia của đại diện Công an TPHCM, lãnh đạo các phòng chuyên môn và hiệu trưởng các trường có cấp THPT trên địa bàn.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục bám sát quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, tuyệt đối không tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng. Các trường phải triển khai đầy đủ quy trình đăng ký dự thi đến giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh nhằm tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.

Sở cũng nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong việc đảm bảo tiến độ đăng ký dự thi đúng thời hạn, đồng thời yêu cầu toàn bộ cán bộ, giáo viên được điều động phải tham gia công tác thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không viện lý do cá nhân để từ chối nhiệm vụ.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 năm 2025.

Về cơ sở vật chất, các điểm thi phải chuẩn bị đầy đủ phòng thi, hệ thống camera giám sát, phòng lưu trữ đề và bài thi, khu vực làm việc của cán bộ coi thi cũng như lực lượng bảo vệ, y tế, phục vụ. Công tác đảm bảo an ninh trật tự sẽ được phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở GD&ĐT lưu ý các khu vực thuộc Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có một số thay đổi trong quy định tuyển sinh năm nay. Các trường được yêu cầu phổ biến đầy đủ thông tin để giáo viên tư vấn chính xác cho học sinh, tránh gây hoang mang cho phụ huynh.

Ngoài ra, các trường phải cập nhật đầy đủ thông tin tuyển sinh trên hệ thống ts10.hcm.edu.vn và chỉ tiếp nhận học sinh có tên trong danh sách do Sở GD&ĐT quản lý, tuyệt đối không nhận ngoài danh sách dưới bất kỳ hình thức nào.