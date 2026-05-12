Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Khởi động cuộc thi toàn quốc lan tỏa lối sống xanh và năng động cho học sinh tiểu học

P.V

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và công ty Nestlé Việt Nam về xây dựng lối sống năng động, tích cực cho học sinh tiểu học, cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” đã chính thức được phát động với sự đồng hành và phối hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Ngoài việc góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tốt về bảo vệ môi trường, sự kiện còn tạo ra sân chơi sáng tạo, bổ ích cho các em học sinh trong dịp hè sắp tới.

image001-5751.jpg
Lễ phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” diễn ra sáng 11/5 tại Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội).

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức của học sinh về các vấn đề môi trường cấp bách hiện nay, từ đó định hướng thay đổi hành vi thông qua những hành động thiết thực, gần gũi và hiệu quả. Không dừng lại ở một sân chơi kỹ năng, chương trình kỳ vọng mỗi học sinh sẽ trở thành một “đại sứ” lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần xây dựng một hành tinh xanh bền vững ngay từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày.

image003-2353.jpg
Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi

Trong thời gian diễn ra cuộc thi từ tháng 5/2026 đến hết tháng 9/2026, học sinh tiểu học trên toàn quốc có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm để thực hiện video clip ngắn chia sẻ về hiểu biết và thực hành của các em liên quan đến bảo vệ môi trường. Tham gia cuộc thi, các em không chỉ thể hiện tư duy sáng tạo mà còn được rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, làm việc nhóm và sử dụng công nghệ số một cách tích cực – phù hợp với định hướng phát triển năng lực học sinh trong bối cảnh giáo dục hiện nay. Thông qua cách tiếp cận tích hợp giữa giáo dục, trải nghiệm và truyền thông, chương trình kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường học đường tích cực, nơi học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn từng bước hình thành lối sống lành mạnh, chủ động và có trách nhiệm với xã hội.

image005-2239.jpg
Bà Lê Thị Hoài Thương, đại diện Công ty TNHH Nestlé Việt Nam bày tỏ những giá trị và thói quen tốt được hình thành từ khi còn đi học sẽ theo các em suốt hành trình trưởng thành.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Nestlé Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng, những giá trị và thói quen tốt được hình thành từ khi còn đi học sẽ theo các em suốt hành trình trưởng thành. Khi trẻ em biết quan tâm đến môi trường xung quanh và có ý thức với cộng đồng, các em sẽ trở thành những công dân tự tin và có trách nhiệm trong tương lai. Những chương trình như Cuộc thi “Lối sống Xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” sẽ góp phần quan trọng trong việc nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, có ý thức và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.”

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026 với hệ thống giải thưởng đa dạng dành cho cá nhân và tập thể, nhằm vinh danh những “Đại sứ Lối sống xanh” và những “Trường Xanh tiêu biểu” có sáng kiến xuất sắc trong việc bảo vệ môi trường.

image007.jpg
Các em nhỏ trình diễn tiết mục ca nhạc tại Lễ phát động cuộc thi

Bằng việc tạo ra một sân chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè, Nestlé Việt Nam và các đối tác kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích quan trọng trong việc chuyển đổi từ nhận thức sang hành động của thế hệ trẻ, khẳng định rằng mỗi nỗ lực cá nhân đều đóng góp vào sự thay đổi lớn cho tương lai của môi trường sống tại Việt Nam.

P.V
#lối sống xanh #bảo vệ môi trường #học sinh tiểu học #cuộc thi toàn quốc #Nestlé Việt Nam

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe