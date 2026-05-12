Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Rà soát các hội thi để giáo viên tập trung vào chuyên môn

TPO - Trong buổi làm việc về lĩnh vực giáo dục mầm non mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát tổng thể các phong trào, hội thi nhằm giảm áp lực không cần thiết, giúp giáo viên tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ chuyên môn.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, giáo dục mầm non thời gian tới phải tập trung thực hiện hai mục tiêu lớn của toàn hệ thống, gồm: mở rộng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi, đồng thời tăng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến lớp song song nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên cơ sở bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Để thực hiện các mục tiêu, trước hết Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng cụ thể, đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn; rà soát tổng thể các cơ chế, chính sách hiện hành để đánh giá đã đầy đủ hay chưa, có phù hợp với điều kiện triển khai thực tế hay không.

Ông Sơn yêu cầu, Vụ Giáo dục mầm non xác định rõ các chỉ số, chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương nhằm đóng góp vào các chỉ tiêu chung của quốc gia; đồng thời xây dựng hệ thống chung để theo dõi, cập nhật dữ liệu về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tỷ lệ huy động trẻ đến trường và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non.

Theo Bộ trưởng, việc công khai, minh bạch dữ liệu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và thúc đẩy trách nhiệm thực hiện của các địa phương.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tại cuộc họp

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát nhu cầu biên chế, hoàn thiện chính sách đối với giáo viên theo hướng công bằng, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu công việc.

Các đơn vị phải đề xuất cụ thể nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ. Trong đó, giao Vụ Giáo dục Đại học khẩn trương hoàn thiện, ban hành chuẩn chương trình đào tạo giáo viên mầm non và giao chỉ tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, để giảm áp lực cho đội ngũ giáo viên ở bậc học mầm non và giúp các cô giáo có nhiều thời gian tập trung chuyên môn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu ngành tiếp tục rà soát, giảm tối đa thủ tục hành chính, hồ sơ, minh chứng và các công việc mang tính hình thức đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường quản lý dựa trên dữ liệu thay vì giấy tờ hành chính đồng thời rà soát tổng thể các phong trào, hội thi.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Nguyễn Thanh Đề, cả nước hiện có hơn 15.000 cơ sở giáo dục mầm non với gần 4,9 triệu trẻ mầm non đang theo học.

Cả nước có hơn 497.000 cán bộ, giáo viên nhưng con số này chưa đáp ứng nhu cầu dạy học. Cụ thể, bậc học mầm non vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hơn 15.000 giáo viên.

Theo tính toán, giai đoạn 2026-2030, sẽ phải tuyển dụng bổ sung thêm khoảng 68.779. Về cơ sở vật chất, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 85,23%, song thiết bị dạy học mới đáp ứng khoảng gần 50% nhu cầu tối thiểu.

Ông Đề cho biết, giai đoạn 2026-2030, Bộ GD&ĐT tập trung triển khai hai nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới Chương trình giáo dục mầm non và thực hiện phổ cập cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

