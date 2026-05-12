Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Rà soát các hội thi để giáo viên tập trung vào chuyên môn

Hà Linh

TPO - Trong buổi làm việc về lĩnh vực giáo dục mầm non mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát tổng thể các phong trào, hội thi nhằm giảm áp lực không cần thiết, giúp giáo viên tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ chuyên môn.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, giáo dục mầm non thời gian tới phải tập trung thực hiện hai mục tiêu lớn của toàn hệ thống, gồm: mở rộng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi, đồng thời tăng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến lớp song song nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên cơ sở bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Để thực hiện các mục tiêu, trước hết Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng cụ thể, đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn; rà soát tổng thể các cơ chế, chính sách hiện hành để đánh giá đã đầy đủ hay chưa, có phù hợp với điều kiện triển khai thực tế hay không.

Ông Sơn yêu cầu, Vụ Giáo dục mầm non xác định rõ các chỉ số, chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương nhằm đóng góp vào các chỉ tiêu chung của quốc gia; đồng thời xây dựng hệ thống chung để theo dõi, cập nhật dữ liệu về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tỷ lệ huy động trẻ đến trường và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non.

Theo Bộ trưởng, việc công khai, minh bạch dữ liệu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và thúc đẩy trách nhiệm thực hiện của các địa phương.

bo-truong.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tại cuộc họp

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát nhu cầu biên chế, hoàn thiện chính sách đối với giáo viên theo hướng công bằng, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu công việc.

Các đơn vị phải đề xuất cụ thể nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ. Trong đó, giao Vụ Giáo dục Đại học khẩn trương hoàn thiện, ban hành chuẩn chương trình đào tạo giáo viên mầm non và giao chỉ tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, để giảm áp lực cho đội ngũ giáo viên ở bậc học mầm non và giúp các cô giáo có nhiều thời gian tập trung chuyên môn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu ngành tiếp tục rà soát, giảm tối đa thủ tục hành chính, hồ sơ, minh chứng và các công việc mang tính hình thức đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường quản lý dựa trên dữ liệu thay vì giấy tờ hành chính đồng thời rà soát tổng thể các phong trào, hội thi.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Nguyễn Thanh Đề, cả nước hiện có hơn 15.000 cơ sở giáo dục mầm non với gần 4,9 triệu trẻ mầm non đang theo học.

Cả nước có hơn 497.000 cán bộ, giáo viên nhưng con số này chưa đáp ứng nhu cầu dạy học. Cụ thể, bậc học mầm non vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hơn 15.000 giáo viên.

Theo tính toán, giai đoạn 2026-2030, sẽ phải tuyển dụng bổ sung thêm khoảng 68.779. Về cơ sở vật chất, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 85,23%, song thiết bị dạy học mới đáp ứng khoảng gần 50% nhu cầu tối thiểu.

Ông Đề cho biết, giai đoạn 2026-2030, Bộ GD&ĐT tập trung triển khai hai nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới Chương trình giáo dục mầm non và thực hiện phổ cập cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Hà Linh
#Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn #thiếu giáo viên mầm non #tuyển bổ sung giáo viên mầm non #thiếu giáo viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe