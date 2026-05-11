Đà Nẵng thu tối đa 1 triệu đồng/trẻ mỗi tháng bán trú hè

TPO - Cuối năm học, khoản thu chưa sử dụng hết phải hoàn trả cho cha mẹ học sinh hoặc chuyển sang năm học tiếp theo nếu được phụ huynh đồng ý. Riêng các khoản liên quan đến công tác tổ chức bán trú, nếu còn thừa phải hoàn trả cho phụ huynh.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng vừa tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND thành phố quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Đối với dịch vụ ăn uống, bán trú, dự thảo quy định mức thu tối đa tiền thực phẩm bữa sáng là 18.000 đồng/trẻ hoặc học sinh/ngày; phụ phí phục vụ bữa sáng gồm gas, điện, nước uống, nước rửa, xà phòng là 2.000 đồng/ngày.

Tiền thực phẩm cho bữa ăn chính và ăn xế được đề xuất tối đa 32.000 đồng/trẻ hoặc học sinh/ngày; phụ phí phục vụ bữa ăn là 4.000 đồng/ngày.

Mức thu dịch vụ chăm sóc bán trú đối với học sinh ăn sáng, ăn trưa và ăn xế tối đa 450.000 đồng/tháng đối với bậc mầm non và 330.000 đồng/tháng đối với tiểu học. Trường hợp chỉ ăn trưa và ăn xế, mức thu tối đa lần lượt là 380.000 đồng/tháng đối với mầm non và 270.000 đồng/tháng đối với tiểu học.

​Đối với hoạt động quản lý học sinh có tổ chức dạy các môn năng khiếu, kỹ năng sống, STEM/STEAM trong buổi 2, ngoài giờ chính khóa hoặc trong hè, mức thu tối đa được đề xuất là 24.000 đồng/học sinh/tiết.

Dự thảo cũng quy định mức thu tối đa 1.000.000 đồng/trẻ/tháng đối với dịch vụ tổ chức bán trú hè, bao gồm thuê người nấu và công tác quản lý bán trú. Riêng dịch vụ tổ chức bán trú mầm non vào thứ Bảy, với tần suất 3 ngày/tháng, mức thu tối đa là 240.000 đồng/trẻ/tháng.

Đối với các hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống như thể dục nghệ thuật, làm quen tiếng Anh, hội họa, âm nhạc, võ thuật, STEM/STEAM…, mức thu tối đa là 20.000 đồng/trẻ/giờ. Dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô, mức thu tối đa là 10.000 đồng/km/trẻ đối với tuyến dưới 5km và 8.000 đồng/km/trẻ đối với tuyến từ 5km đến 10km.

Mức thu dịch vụ khám sức khỏe tổng quát học sinh, bao gồm khám nha học đường, được đề xuất tối đa 40.000 đồng/học sinh/lần/năm đối với tất cả các cấp học.

Riêng các dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; giáo dục STEM/STEAM; mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia hoạt động giáo dục trong trường học sẽ thực hiện theo hình thức thỏa thuận.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh và cơ sở giáo dục theo tinh thần tự nguyện, đúng mục đích, bảo đảm nguyên tắc thu đủ chi, mang tính phục vụ, không mang tính kinh doanh.

Các cơ sở giáo dục tổ chức thu các khoản thu theo quy định, mức thu từng khoản phải phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thu nhập của cha mẹ học sinh. Trong các năm tiếp theo, mức điều chỉnh tối đa không vượt quá 15% so với năm học liền kề trước đó.

Đặc biệt, toàn bộ khoản thu, chi phải được công khai, hạch toán riêng theo đúng quy định pháp luật về kế toán; không được điều chuyển từ khoản thu này sang khoản thu khác. Cuối năm học, khoản thu chưa sử dụng hết phải hoàn trả cho cha mẹ học sinh hoặc chuyển sang năm học tiếp theo nếu được phụ huynh đồng ý. Riêng các khoản liên quan đến công tác tổ chức bán trú, nếu còn thừa phải hoàn trả cho phụ huynh vào cuối năm học.