Trăn trở bữa ăn bán trú không chỉ đủ dinh dưỡng

TP - Nhiều phụ huynh có con ăn bán trú ở trường học trăn trở bữa ăn làm sao không chỉ để no mà còn phải đảm bảo nguồn thực phẩm sạch.

Phụ huynh lo “đủ và sạch”

Có 2 con đang ăn bán trú ở trường tiểu học và THCS tại Hà Nội, chị Nguyễn Thu Giang luôn thường trực nỗi lo, rau thịt vào bếp ăn trường học có đảm bảo sạch. Ở nhà, chị Giang là người đi chợ, cẩn thận lựa chọn từng mớ rau, con cá chế biến các bữa ăn nóng sốt cho con. Nhưng ở trường, bữa cơm thế nào phụ thuộc vào nhà bếp và sự quản lý, giám sát của thầy cô giáo.

Nhân viên Công ty Hương Việt Sinh đang chia suất ăn cho học sinh

Nhiều phụ huynh cho biết, sau mỗi ngày học, họ luôn hỏi con trưa nay ăn gì, có ngon miệng không, có đói không? Nhiều học sinh tăng cân sau bữa ăn bán trú nhưng cũng có không ít học sinh phản ánh, bữa ăn đơn điệu, thực đơn lặp đi lặp lại trứng rán, thịt băm, xúc xích, cá viên chiên, canh rau lõng bõng nên về đến nhà “con ăn như bị bỏ đói”.

Khảo sát của PV tại bếp ăn của Trường tiểu học Kim Liên (Hà Nội) cho thấy, nhân viên bếp tuân thủ quy trình chế biến 1 chiều. Từ sáng sớm, đại diện nhà trường, phụ huynh cùng nhân viên bếp sẽ tiếp nhận thực phẩm từ công ty cung ứng kiểm tra số lượng, chất lượng của từng loại thực phẩm theo thực đơn. Sau đó, rau, thịt, cá nhanh chóng được đưa vào khu chế biến.

Giám sát chặt chẽ

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Hiệu trưởng, Trường tiểu học Kim Liên (Hà Nội) cho biết, nhà trường rất quan tâm đến chất lượng bữa ăn cho học sinh. Mỗi bữa ăn không chỉ cần cung cấp đủ năng lượng, cân đối các nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu mà còn phải ngon miệng, phù hợp với khẩu vị của các bạn học sinh. Vậy nên, việc thường xuyên lấy ý kiến của các con về bữa ăn bán trú là cực kì cần thiết. Trường cũng thành lập ban kiểm soát an toàn thực phẩm bao gồm: Ban giám hiệu, nhân viên y tế, nhân viên bếp, đại diện cha mẹ học sinh để kiểm tra thực phẩm hằng ngày, giám sát khâu chế biến đến từng bữa ăn.

Học sinh Hà Nội ăn bữa trưa bán trú tại trường

Mỗi ngày bếp ăn của trường này phải chuẩn bị thực phẩm, nấu nướng hơn 1.600 suất ăn cho học sinh với giá 35.000 đồng bao gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ. Sau khi thực phẩm chế biến, nấu nướng xong sẽ được đưa về khu chia suất ăn cho các lớp. Bát, khay ăn, thìa được đưa vào rửa hấp và sấy khô bằng máy trước khi đưa ra chia suất ăn. Để thực phẩm rau, cá, tôm, thịt, đúng định lượng, nhân viên bếp sử dụng cân chia khẩu phần cho từng học sinh. Ăn bữa trưa với thịt gà chiên mắm, chả sốt cà chua, bí xào, canh mùng tơi nấu tôm, học sinh khen ngon và ăn hết suất.

Khi ở trong bếp, nhân viên phải tuân thủ các quy định về đeo găng tay, khẩu trang; vệ sinh tay bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm. Đặc biệt, kỹ thuật nấu ăn phải tuân thủ quy trình chế biến, tránh sai sót đáng tiếc. Cũng theo bà Nga, thực đơn bữa ăn hàng tuần là do nhà trường phối hợp Công ty cung cấp suất ăn xây dựng đảm bảo đầy đủ chất, đa dạng và có điều chỉnh hàng tuần phù hợp với tình hình thời tiết.

Đại diện Công ty TNHH Hương Việt Sinh, đơn vị nấu suất ăn tại trường học cho biết, phải có quy trình giám sát chặt chẽ từ nguyên liệu tới bữa ăn học sinh. Khâu nào cũng đòi hỏi phải cẩn trọng, nghiêm túc nhất vì liên quan bữa ăn cho trẻ. Công ty đã xây dựng các quy trình, quy định để nhân viên tuân thủ. Ví dụ quy trình 5S, trong đó 5S gồm: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Sau khi có quy trình, lãnh đạo công ty cũng phải thường xuyên đi kiểm tra, giám sát nhân viên thực hiện đồng thời thường xuyên trao đổi với ban giám hiệu nhà trường để xem cần điều chỉnh, góp ý gì không. “Đích đến cuối cùng là bữa ăn cho học sinh đủ chất, ngon miệng”, đại diện công ty nói.

Hà Nội hiện có hơn 2.900 trường học các cấp, trong đó đa số trường mầm non, tiểu học tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Có khoảng 90% trường học đủ điều kiện tổ chức nấu ăn bán trú.