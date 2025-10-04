Hà Nội lập đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú học sinh sau ồn ào rau 'phù phép'

TPO - Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn. Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn Hà Nội năm học 2025-2026.

Trưởng đoàn là Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Phó Trưởng đoàn thường trực: Ông Vũ Cao Cương - Phó Giám đốc Sở Y tế cùng các thành viên là đại diện các Sở, ban, ngành tham gia.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất từ ngày 6/10/2025 đến ngày 31/5/2026 trên phạm vi toàn Thành phố, tại các phường, xã có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026, trọng tâm là công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá, thẩm định, kiểm tra, giám sát của UBND các phường, xã liên quan đến các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước uống đóng chai.

Ảnh minh họa

Tiếp đó là công tác tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng và giám sát việc thực hiện hợp đồng của các trường học đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước uống đóng chai tại các trường học. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm và các điều kiện có liên quan...

Trước đó, vào giữa tháng 9/2025, dư luận xôn xao về vụ việc rau trôi nổi được "phù phép" vào bữa ăn học đường tại Hà Nội.

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (Thôn Tiền Lệ, Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội), đơn vị cung ứng rau củ cho nhiều trường học tại Hà Nội có dấu hiệu "phù phép" từng bao tải chở rau củ còn nguyên dòng chữ Trung Quốc thành rau có mã QR để đưa vào các bếp ăn tập thể, trường học, siêu thị.

Ngay sau vụ việc này được nêu lên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các sở, ban ngành địa phương kiểm tra xử lý nghiêm.