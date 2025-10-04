Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội lập đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú học sinh sau ồn ào rau 'phù phép'

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn. Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn Hà Nội năm học 2025-2026.

Trưởng đoàn là Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Phó Trưởng đoàn thường trực: Ông Vũ Cao Cương - Phó Giám đốc Sở Y tế cùng các thành viên là đại diện các Sở, ban, ngành tham gia.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất từ ngày 6/10/2025 đến ngày 31/5/2026 trên phạm vi toàn Thành phố, tại các phường, xã có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026, trọng tâm là công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá, thẩm định, kiểm tra, giám sát của UBND các phường, xã liên quan đến các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước uống đóng chai.

image-4.jpg
Ảnh minh họa

Tiếp đó là công tác tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng và giám sát việc thực hiện hợp đồng của các trường học đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước uống đóng chai tại các trường học. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm và các điều kiện có liên quan...

Trước đó, vào giữa tháng 9/2025, dư luận xôn xao về vụ việc rau trôi nổi được "phù phép" vào bữa ăn học đường tại Hà Nội.

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (Thôn Tiền Lệ, Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội), đơn vị cung ứng rau củ cho nhiều trường học tại Hà Nội có dấu hiệu "phù phép" từng bao tải chở rau củ còn nguyên dòng chữ Trung Quốc thành rau có mã QR để đưa vào các bếp ăn tập thể, trường học, siêu thị.

Ngay sau vụ việc này được nêu lên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các sở, ban ngành địa phương kiểm tra xử lý nghiêm.

Trần Hoàng
#kiểm tra bữa ăn bán trú Hà Nội #an toàn thực phẩm trường học #đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội #bữa ăn học sinh đảm bảo vệ sinh #quản lý cung ứng thực phẩm trường học #phản ánh thực phẩm bẩn Hà Nội #quy trình kiểm duyệt thực phẩm trường học #vấn đề rau củ trôi nổi Hà Nội #giám sát hợp đồng cung cấp suất ăn #Chủ tịch UBND Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục