Giáo dục

Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức hội thảo quốc tế về công nghệ giáo dục và đào tạo trực tuyến năm 2026

Nguyễn Dũng

Trường Đại học Mở TPHCM vừa công bố tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Công nghệ giáo dục và Đào tạo trực tuyến lần thứ 2 năm 2026 (ICETOE 2026) với chủ đề “Công nghệ giáo dục và Đào tạo trực tuyến: Các xu hướng thúc đẩy làn sóng tương lai của giáo dục số” (Educational Technology and Online Learning: Trends Driving the Next Wave of Digital Education).

img-6104.jpg
Văn nghệ chào mừng Hội thảo.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 26 và 27/11/2026 tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM. Đây là hoạt động tiếp nối thành công của kỳ hội thảo đầu tiên, hướng đến việc kết nối các nhà nghiên cứu, chuyên gia công nghệ giáo dục, nhà hoạch định chính sách và các cơ sở đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục ngày càng mạnh mẽ.

Theo ban tổ chức, ICETOE 2026 tập trung phân tích các xu hướng mới của giáo dục số, đồng thời thúc đẩy thảo luận học thuật về thiết kế, quản trị, đạo đức, khả năng mở rộng và tính bền vững của mô hình đào tạo trực tuyến và kết hợp.

Các chủ đề gợi ý của hội thảo trải rộng từ công nghệ mới nổi trong giáo dục trực tuyến, phân tích dữ liệu học tập, tương lai của MOOCs, năng lực số cho người học và giảng viên đến gamification, học tập nhập vai, an ninh mạng, blockchain trong chứng nhận số và vai trò của chatbot, trợ lý AI trong giáo dục.

photo-1-1552642020427473607979.jpg
Các đại biểu trong và ngoài nước tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Công nghệ giáo dục và Đào tạo trực tuyến lần thứ 1

Đối tượng tham gia gồm các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học, nhà giáo dục, chuyên gia công nghệ giáo dục và các nhà hoạch định chính sách.

Ban tổ chức cho biết các bài báo được chọn có cơ hội xuất bản trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Đại học Mở TPHCM (HCMCOUJS) – tạp chí áp dụng phản biện kín hai chiều, được chỉ mục trong ACI, DOAJ và được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm từ 0 đến 1 điểm. Những bài chưa phù hợp với số đặc biệt có thể được xem xét đăng trong kỷ yếu hội thảo.

Hạn chót gửi tóm tắt bài báo là ngày 15/5/2026. Tác giả gửi tóm tắt qua biểu mẫu trực tuyến tại Google Form đăng ký ICETOE 2026.

Thông tin chi tiết về hướng dẫn gửi bài, quy trình phản biện và đạo đức xuất bản được cập nhật tại Website ICETOE 2026 và Hướng dẫn tác giả HCMCOUJS.

Mọi thắc mắc liên quan đến gửi bài, đăng ký, tài trợ hoặc xuất bản có thể liên hệ qua email icetoe@ou.edu.vn.

#Hội thảo quốc tế #giáo dục số #đào tạo trực tuyến #ICETOE 2026 #công nghệ giáo dục

