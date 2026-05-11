Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM có hiệu trưởng mới

Nguyễn Dũng

TPO - Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) vừa công bố quyết định công nhận PGS.TS Trần Mạnh Hà giữ chức vụ hiệu trưởng, đánh dấu bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo của nhà trường trong giai đoạn phát triển mới.

Theo thông tin từ nhà trường, PGS.TS Trần Mạnh Hà từng đảm nhiệm vai trò phó hiệu trưởng HUFLIT, đồng thời có nhiều năm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quản trị đại học. Ông Hà được biết đến là chuyên gia trong các lĩnh vực mạng máy tính, hệ thống phân tán, khai phá dữ liệu, bảo mật máy tính, chuyển đổi số và quản trị hệ thống.

PGS.TS Trần Mạnh Hà nhận quyết định công nhận giữ chức Hiệu trưởng HUFLIT.

Trước khi trở lại HUFLIT, ông Hà từng giữ vai trò Trưởng khoa Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM giai đoạn 2009 - 2019. Từ năm 2019 đến 2023, ông lần lượt đảm nhiệm vị trí phó hiệu trưởng tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và HUFLIT. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Khu Công nghệ phần mềm kiêm Phó trưởng Ban Đào tạo của Đại học Quốc gia TPHCM.

HUFLIT hiện là một trong những trường đại học ngoài công lập có thế mạnh đào tạo các nhóm ngành ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kinh doanh quốc tế, truyền thông và logistics tại TPHCM. Những năm gần đây, trường liên tục mở rộng quy mô đào tạo, tăng cường liên kết quốc tế và đẩy mạnh mô hình đào tạo ứng dụng.

Việc kiện toàn vị trí hiệu trưởng được xem là bước đi quan trọng nhằm ổn định công tác quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và triển khai các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới của nhà trường.

