Giáo sư Hoàng Xuân Phú được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Châu Âu

TPO - GS.TSKH Hoàng Xuân Phú, Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa có tên trong danh sách các Viện sĩ của Viện Hàn lâm Châu Âu (Academia Europaea). Đây là Viện Hàn lâm thứ 6 mà ông được bầu làm Viện sĩ.

Giáo sư Hoàng Xuân Phú sinh năm 1956 tại Nghệ An, tốt nghiệp đại học năm 1979, bảo vệ luận án Tiến sĩ năm 1983 và luận án Tiến sĩ khoa học năm 1987, dưới sự hướng dẫn và bảo trợ của Phó Giáo sư Günther Deweß, Giáo sư Rolf Klötzler và Giáo sư Eberhard Zeidler tại Khoa Toán, Đại học Leipzig, Đức.

Từ năm 1984 đến nay, ông là cán bộ nghiên cứu của Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được phong Phó Giáo sư năm 1992 và Giáo sư năm 1996.

Hướng nghiên cứu chính của Giáo sư Hoàng Xuân Phú là tối ưu, điều khiển tối ưu, tính toán khoa học và giải tích.

Từ năm 1992, Giáo sư Hoàng Xuân Phú là khách mời hằng năm của Interdisciplinary Center for Scientific Computing (Trung tâm Tính toán khoa học Liên ngành, thuộc Đại học Heidelberg, Đức, tên viết tắt là IWR).

GS.TSKH Hoàng Xuân Phú.

Hiện nay, Giáo sư Hoàng Xuân Phú tham gia Hội đồng Biên tập của 7 tạp chí quốc tế. Trong số đó, với Vietnam Journal of Mathematics (VJM, được xuất bản bởi Spinger Nature), ông là Tổng Biên tập giai đoạn 2011-2022 và Tổng Biên tập Danh dự từ năm 2023.

VJM là một trong 6 tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có tên trong hệ thống Scopus và Web of Science. Từ cuối hạng Q4 (nhóm phần tư thứ tư), VJM đã vươn lên hạng Q2 (nhóm phần tư thứ hai) trong cả ba danh mục xếp hạng của Web of Science, Scopus và SCImago.

Giáo sư Hoàng Xuân Phú luôn chú trọng xây dựng và duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Liên đoàn Toán học Thế giới (International Mathematical Union, viết tắt là IMU).

Ông từng đảm đương trọng trách Ủy viên đại diện Châu Á trong Hội đồng Các nước đang phát triển của IMU, nhiệm kỳ 2011-2014. Ông được bầu chọn vào IMU Circle vào năm 2014.

Academia Europaea là một trong những tổ chức học thuật uy tín hàng đầu châu Âu, được thành lập năm 1988 với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, giáo dục và hợp tác khoa học liên ngành giữa các quốc gia.

Viện quy tụ hàng nghìn học giả xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, công nghệ, y học, khoa học xã hội và nhân văn. Họ đều là những nhà khoa học có thành tựu học thuật nổi bật cùng những đóng góp có ảnh hưởng quốc tế. Nhiều viện sĩ của tổ chức này là các nhà khoa học hàng đầu thế giới và chủ nhân giải Nobel.

Việc được bầu làm Viện sĩ của Viện Hàn lâm châu Âu là sự ghi nhận đối với những đóng góp khoa học nổi bật và bền bỉ của Giáo sư Hoàng Xuân Phú, đồng thời góp phần khẳng định vị thế và uy tín của đội ngũ khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế.