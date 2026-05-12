Màn ngược dòng giành ngôi vô địch robotics của đội thi từ Lạng Sơn

TPO - Vượt qua những giây phút “nghẹt thở” khi gặp sự cố ngay trên sân đấu và những ngày hoàn thiện thiết kế robot, đội thi trường Tiểu học và THCS Yên Vượng (Lạng Sơn) đã bước lên bục cao nhất của giải đấu Robotics (bảng B).

Ngày 10/5, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội), Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 – 2026 cuốn hút với những màn tranh tài gay cấn, cùng những thiết kế robot đa dạng, sáng tạo.

Sau các vòng loại, các đội thi xuất sắc lọt vào vòng trong của trận Chung kết nội dung Robotics bảng B để tranh giải. Trận đấu phân chia thắng bại chính vì thế trở nên hấp dẫn cho người xem và căng thẳng với các thí sinh đến từ Trường Tiểu học và THCS Yên Vượng (Lạng Sơn) với trường THCS Thanh Xuân Trung (Hà Nội).

Đội thi đến từ trường Yên Vượng (Lạng Sơn) trong trận chung kết. Ảnh: Duy Phạm

Vỡ oà cảm xúc chiến thắng

Sau 2 phút thi đấu, tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, cả đội thi từ Trường Tiểu học & THCS xã Yên Vượng ôm nhau ăn mừng chiến thắng đồng thời không quên bắt tay cảm ơn đội bạn. Ngoài sàn đấu, thầy cô, phụ huynh cũng vỡ òa niềm vui.

Em Triệu Văn Tuấn (lớp 8A) và Vũ Lê Gia Bảo (lớp 7B) thành viên đội tuyển chia sẻ: "Em cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc này, cảm xúc của em đồng đội thực sự vui sướng”.

Cảm xúc hạnh phúc đó cũng là sự giải toả áp lực, gay cấn trong trận Chung kết. Cụ thể, hai chàng trai trẻ đã phải đối mặt với một tình huống cực kỳ gay cấn là khi khối tuabin quan trọng bị rơi, nằm ngang trên sàn đấu. Cả hai đã bình tĩnh, phối hợp tận dụng tối ưu lợi thế thiết kế của robot – khả năng gắp lại vật thể ngay cả khi bị đổ, để lật ngược thế cờ trong sự thán phục của khán giả.

Một trong những điều quan trọng làm nên chiến thắng được Tuấn và Bảo thừa nhận chính là sự ăn ý, nhuần nhuyễn giữa người điều khiển là Tuấn và “hoa tiêu” là Bảo. “Hoa tiêu của em rất giỏi và sắc sảo. Bạn ấy luôn theo sát đối thủ, báo cho em biết họ đang làm gì để em có thể xử lý tình huống nhanh nhất”, Tuấn nói.

Vũ Lê Gia Bảo (trái ảnh) và Triệu Văn Tuấn ăn mừng ngay khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Duy Phạm

Từ robot “không thể nhấc vật” đến cỗ máy vô địch

Robot đồng hành với Tuấn và Bảo chinh phục ngôi vị vô địch từng là sản phẩm lỗi trong những ngày đầu thiết kế.

“Ngày đầu gặp rất nhiều khó khăn, robot không thể bê nổi các khối lên để lắp gắp. Chúng em đã phải cùng thầy giáo xử lý lại từ phần điện áp đến thiết kế cơ khí”, Tuấn chia sẻ.

Từng chi tiết nhỏ được thay đổi, từng lỗi kỹ thuật được khắc phục để robot “càng ngày càng khỏe thêm”. Chính những thất bại trong phòng thí nghiệm đã rèn luyện cho các em một tinh thần thép.

Vũ Lê Gia Bảo bộc bạch: “Lúc khối bị đổ, em cũng lo lắng nhưng vì biết robot mình có lợi thế gắp được khi đổ nên vẫn giữ được sự tự tin”.

Cặp đôi Gia Bảo và Văn Tuấn phối hợp ăn ý trong trận chung kết. Ảnh: Duy Phạm

Bước ngoặt với trường vùng khó

Dẫn học trò về Hà Nội dự thi, thầy Vũ Mạnh Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Yên Vượng chăm chú theo dõi học sinh thi đấu. Chứng kiến giây phút học sinh bản lĩnh vượt qua tình huống thót tim và giành chiến thắng trước đối thủ, thầy Cường vỡ òa vui sướng.

“Tôi vô cùng tự hào vì lần đầu tiên tham gia sân chơi công nghệ lớn nhưng các con học sinh tự tin, thi đấu hết mình, gặp tình huống thử thách vẫn quyết tận dụng từng giây để ghi điểm và dành chiến thắng”, thầy Cường nói.

Với thầy Hiệu trưởng, học trò chiến thắng ở một cuộc thi công nghệ là một dấu mốc lịch sử của trường. Bởi, trường ở vùng khó, điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn. Và thành tích này cũng đã chứng minh rằng, khó khăn về vật chất không thể ngăn cản niềm đam mê sáng tạo và khát khao tiếp cận tri thức hiện đại của học sinh vùng cao.

Để có mặt tại giải đấu này, thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Yên Vượng đã phải trải qua một hành trình không ít gian nan. Triển khai giáo dục STEM trong 2 năm qua, trường đối mặt với thực trạng “không có thuận lợi nào” do thiếu sự đầu tư và quan tâm từ các dự án.

Khi được hỏi về động lực đưa học sinh đi thi dù điều kiện còn nhiều hạn chế, thầy Cường khẳng định mục tiêu lớn nhất là giúp học trò vùng cao không bị bỏ lại phía sau. Thầy mong muốn các em có cơ hội tiếp cận với các đơn vị ở vùng phát triển và thành phố, được tận mắt thấy và chạm tay vào công nghệ.

Do đó, khi học sinh muốn dự Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics ở nội dung Robotics và Tên lửa nước nên thầy cô rất ủng hộ. Nhưng nhìn vào thực tế thiếu thốn thiết bị cũng như kinh phí đầu tư cho học sinh sáng tạo robot, thử nghiệm trước khi đi thi đấu, thầy trò động viên nhau chỉ để “thử sức và học hỏi kinh nghiệm các trường”.

"Không ngờ, bằng bản lĩnh, sự tự tin, các em đã thể hiện xuất sắc màn đấu trước đối thủ. Chiến thắng này là niềm vui, động lực cho thầy trò tự tin hơn trong dạy học. Năm tới, nhà trường sẽ triển khai mạnh mẽ hoạt động giáo dục STEM, robotics và cử nhiều đội tham gia để các em có cơ hội được học tập, tiếp cận với công nghệ", thầy Cường nói.

