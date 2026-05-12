Giáo dục

Đồ ăn nhanh và xu hướng gia tăng bệnh tật học đường

Hà Linh

TPO - Ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo Học sinh - Sinh viên (Bộ GD&ĐT) khẳng định, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ và tinh thần của thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước

​Ngày 12/5, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam: Kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới".

Tại hội thảo, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo Học sinh - Sinh viên (Bộ GD&ĐT) khẳng định, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ và tinh thần của thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã lấy trường học là nơi tập trung nâng cao sức khỏe, thay đổi hành vi lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua việc phát triển giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống.

Thực tế, theo ông Huy, vấn đề nâng cao sức khoẻ học sinh, sinh viên Việt Nam còn hạn chế với nhiều chỉ tiêu cơ bản chưa đạt được. Tình hình bệnh tật học đường vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, bên cạnh đó còn đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng ở cả nông thôn và thành thị.

Thể chất, sức khỏe tổng thể và chiều cao trung bình của thanh niên, vẫn tồn tại một khoảng cách rõ rệt so với các nước trong khu vực và các nước phát triển trên thế giới.

Ông Huy cho hay thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, trong đó tập trung các nguồn lực để giải quyết những vấn đề cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng sức khỏe học đường như: cơ sở vật chất, nước uống, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh đạt chuẩn, đảm bảo an toàn thực phẩm…

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức bữa ăn bán trú trong trường học. Đổi mới toàn diện công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học. Tiếp tục hoàn thiện chương trình giáo dục thể chất theo hướng phát triển năng lực, tăng tính tự chọn, đa dạng hóa các môn thể thao phù hợp với điều kiện vùng miền và sở thích của học sinh.

Bác sĩ cảnh báo tác hại từ đồ ăn nhanh

Tại hội thảo, TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó Trưởng phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi giảm dần, từ năm 2010 với 29,3% đến năm 2020 còn 19,6%.

Tỉ lệ này chuyển từ mức cao sang mức trung bình theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới về vấn đề sức khỏe cộng đồng.

Chiều cao trung bình của nam thanh niên được cải thiện, đạt 168,1 cm (tăng 3,7 cm so với năm 2010), nữ đạt 156,2 cm (tăng 2,6 cm).

bsi-si.jpg
TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Diễm nêu thực trạng sức khỏe thể chất của học sinh, sinh viên

Theo bác sĩ Diễm, đây là kết quả của quá trình can thiệp dinh dưỡng bền bỉ qua nhiều thế hệ, giúp Việt Nam không còn thuộc nhóm "lùn nhất Đông Nam Á". Hiện Việt Nam đứng thứ 4 về chiều cao trung bình trong khu vực, sau Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những bất cập như tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhẹ cân vẫn cao ở vùng nông thôn, miền núi, vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Trong khi, ở thành thị, trẻ từ 5 -19 tuổi thừa cân, béo phì tăng mạnh sau 10 năm từ 19% lên gần 27%. Bác sĩ nêu thực trạng đi kèm với tình trạng béo phì là hệ lụy gia tăng các rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng và mắc các bệnh không lây nhiễm ở học sinh.

TS.BS Nguyễn Thị Hồng Diễm chỉ ra thực trạng chất lượng bữa ăn học đường hiện nay được đánh giá mất cân đối về chất lượng ở nhiều nơi.

"Tình trạng ăn uống bất hợp lý, không cân đối các chất dinh dưỡng tại vùng đô thị do xu hướng ăn nhiều các loại thực phẩm tinh chế, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh đang hình thành những thói quen ăn uống không lành mạnh, tăng các rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng", bác sĩ Diễm nói.

Nguyên nhân là do dinh dưỡng học đường chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức. Chương trình giáo dục dinh dưỡng, bữa ăn học đường chưa có sự chuẩn hoá nên việc tổ chức, quản lý, giám sát bữa ăn, hoạt động dinh dưỡng học đường còn nhiều hạn chế.

Hà Linh
