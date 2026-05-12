Đại học Kinh tế TPHCM có Giám đốc mới từng là thủ khoa của trường

Ngày 12/5, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) cho biết: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Quang Hùng giữ chức vụ Giám đốc UEH theo Quyết định số 1118/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2026.

Theo UEH, đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển 50 năm của nhà trường, đồng thời thể hiện chiến lược xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa, trưởng thành từ chính môi trường đào tạo, học thuật và quản trị của trường.

PGS.TS Bùi Quang Hùng sinh năm 1978, quê Khánh Hòa là cựu sinh viên ngành Kế toán - Kiểm toán khóa 1996-2000 của UEH. Ông từng là thủ khoa đầu vào của UEH năm 1996 và cũng là thủ khoa tốt nghiệp đầu ra ngành Kế toán - Kiểm toán của khóa học này.

Tân Giám đốc UEH tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ châu Á AIT (Thái Lan), Thạc sĩ Tài chính tại Trường Quản lý châu Âu ESCP-EAP (Pháp), Tiến sĩ Kinh tế ngành Kế toán tại UEH và được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023.

Từ năm 2001, ông Hùng bắt đầu công tác tại UEH với vai trò giảng viên, nhà nghiên cứu tại Khoa Kế toán - Kiểm toán. Trong hơn 20 năm công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Bí thư Đoàn trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long, Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, Phó Hiệu trưởng và Phó Giám đốc UEH.

Ông Hùng từng tham gia triển khai nhiều đề án chiến lược về tự chủ đại học, chuyển đổi số, quốc tế hóa, phát triển mô hình hợp tác đại học - doanh nghiệp - địa phương, cũng như chiến lược tái cấu trúc UEH theo mô hình đại học đa ngành và bền vững.

Theo UEH, từ năm 2021 đến nay, với vai trò Phó Giám đốc phụ trách UEH, PGS.TS Bùi Quang Hùng trực tiếp triển khai chiến lược phát triển “UEH UniverCity Innovation Hub”, hướng đến mục tiêu đưa UEH vào top 150 đại học châu Á vào năm 2030 và top 100 châu Á vào năm 2045.

Mới đây, UEH cũng là một trong ba đại học khu vực Đông Nam Bộ được Chính phủ và Bộ GD&ĐT lựa chọn đầu tư trọng điểm để phát triển thành trường tiên tiến hàng đầu châu Á.

Đại diện nhà trường cho biết quy trình giới thiệu nhân sự Giám đốc UEH được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT, với kết quả tín nhiệm 100% qua các hội nghị lấy ý kiến bằng phiếu kín.