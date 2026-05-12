Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Đại học Kinh tế TPHCM có Giám đốc mới từng là thủ khoa của trường

Nguyễn Dũng

TPO - PGS.TS Bùi Quang Hùng - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM. Ông Hùng từng là thủ khoa đầu vào của UEH năm 1996 và cũng là thủ khoa tốt nghiệp đầu ra ngành Kế toán - Kiểm toán của khóa học này.

Ngày 12/5, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) cho biết: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Quang Hùng giữ chức vụ Giám đốc UEH theo Quyết định số 1118/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2026.

pgsts-bui-quang-hung-giam-doc-dai-hoc-kinh-te-thanh-pho-ho-chi-minh.jpg
PGS.TS Bùi Quang Hùng - tân Giám đốc UEH.

Theo UEH, đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển 50 năm của nhà trường, đồng thời thể hiện chiến lược xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa, trưởng thành từ chính môi trường đào tạo, học thuật và quản trị của trường.

PGS.TS Bùi Quang Hùng sinh năm 1978, quê Khánh Hòa là cựu sinh viên ngành Kế toán - Kiểm toán khóa 1996-2000 của UEH. Ông từng là thủ khoa đầu vào của UEH năm 1996 và cũng là thủ khoa tốt nghiệp đầu ra ngành Kế toán - Kiểm toán của khóa học này.

Tân Giám đốc UEH tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ châu Á AIT (Thái Lan), Thạc sĩ Tài chính tại Trường Quản lý châu Âu ESCP-EAP (Pháp), Tiến sĩ Kinh tế ngành Kế toán tại UEH và được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023.

Từ năm 2001, ông Hùng bắt đầu công tác tại UEH với vai trò giảng viên, nhà nghiên cứu tại Khoa Kế toán - Kiểm toán. Trong hơn 20 năm công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Bí thư Đoàn trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long, Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, Phó Hiệu trưởng và Phó Giám đốc UEH.

Ông Hùng từng tham gia triển khai nhiều đề án chiến lược về tự chủ đại học, chuyển đổi số, quốc tế hóa, phát triển mô hình hợp tác đại học - doanh nghiệp - địa phương, cũng như chiến lược tái cấu trúc UEH theo mô hình đại học đa ngành và bền vững.

Theo UEH, từ năm 2021 đến nay, với vai trò Phó Giám đốc phụ trách UEH, PGS.TS Bùi Quang Hùng trực tiếp triển khai chiến lược phát triển “UEH UniverCity Innovation Hub”, hướng đến mục tiêu đưa UEH vào top 150 đại học châu Á vào năm 2030 và top 100 châu Á vào năm 2045.

Mới đây, UEH cũng là một trong ba đại học khu vực Đông Nam Bộ được Chính phủ và Bộ GD&ĐT lựa chọn đầu tư trọng điểm để phát triển thành trường tiên tiến hàng đầu châu Á.

Đại diện nhà trường cho biết quy trình giới thiệu nhân sự Giám đốc UEH được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT, với kết quả tín nhiệm 100% qua các hội nghị lấy ý kiến bằng phiếu kín.

Nguyễn Dũng
#Đại học Kinh tế TP.HCM #Bùi Quang Hùng #Giám đốc #UEH #quản trị #Bộ trưởng Bộ GD&ĐT #Bộ trưởng #Bộ GD&ĐT

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe