Lộ đề thi, nhiều học sinh chương trình Cambridge tại Việt Nam phải thi lại

TPO - Học sinh đang theo học tại các trường phổ thông giảng dạy chương trình Cambridge bất ngờ khi được thông báo phải thi lại bài thi AS Level Mathematics do sự cố lộ đề.

Một phụ huynh có con theo học tại trường tư thục ở (Hà Nội) cho biết, ngày 8/5 bất ngờ nhận được thông báo của Cambridge liên quan đến nội dung đề thi Cambridge International AS Level Mathematics, bài thi có mã số 9709/12 bị phát tán tại nhiều khu vực (có thể bao gồm cả Việt Nam) trước ngày thi.

“Chúng tôi không thể sử dụng bài thi 9709/12 để cấp kết quả cuối cùng cho môn học. Bài thi sẽ bị hủy và chúng tôi sẽ cung cấp một đề thi thay thế vào ngày 9/6 tới”, theo thông báo của Cambridge.

Anh Tuấn Dũng, ở Phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) có con đang theo học lớp 11, trường tư thục tại Hà Nội cho biết, tháng 4/2026 vừa qua con đã dự kỳ thi AS Level. Tuy nhiên, mới đây, con và gia đình bỗng dưng nhận được thông báo sẽ phải thi lại.

"Hiện con và nhiều học sinh trong trường đang phải vất vả ôn tập để thi lại vào tháng 6 tới", anh Dũng nói.

Nhiều trường THPT tại Việt Nam đang triển khai chương trình Cambridge

Phía Cambridge cũng thừa nhận, việc yêu cầu học sinh chuẩn bị và tham gia thêm một bài thi nữa sẽ gây thêm khối lượng công việc với học sinh, gia đình và nhà trường. Nhưng việc tổ chức thi lại sẽ đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của thí sinh chưa từng xem nội dung đề trước kỳ thi, đảm bảo các em nhận được kết quả đáng tin cậy để có thể tiếp tục quá trình học tập.

Với sự việc đề thi bị phát tán, bắt buộc tất cả học sinh sẽ phải tham gia bài thi thay thế. Đồng thời, sẽ tiếp tục cấp Percentage Uniform Marks (điểm phần trăm quy chuẩn) như thường lệ, và kết quả của học sinh vẫn sẽ được xem xét các giải thưởng cho thí sinh đạt thành tích xuất sắc cũng như được các trường đại học chấp nhận.

Cambridge cho rằng, các trường hợp vi phạm quy chế thi lần này là “vấn đề cực kỳ nghiêm trọng” và hiện đang tiến hành “nhiều cuộc điều tra”.

Thí sinh vi phạm liên quan lộ đề thi sẽ bị xử lý nghiêm khắc, hủy kết thi và cấm đăng ký tham gia các kỳ thi. Còn đối với trung tâm khảo thí, điều này có thể dẫn đến việc hủy tư cách đăng ký.

Cambridge International AS là bài thi chứng chỉ quốc tế AS Level (còn gọi là A1), đánh giá năm đầu tiên trong chương trình Cambridge International A – Level, tương đương lớp 11. Kết quả AS có thể được dùng độc lập để xét tuyển Đại học hoặc được bảo lưu để học tiếp A2.

Cambridge không thông báo số lượng trường học cũng như học sinh bị ảnh hưởng bởi sự cố lộ đề thi lần này. Nhưng toàn bộ học sinh ở các Trường THPT và trung tâm giảng dạy, tổ chức thi chứng chỉ Cambridge AS Level đều bị ảnh hưởng trực tiếp.

Các trường quốc tế, trường song ngữ, và khối chuyên của một số trường công lập có liên kết đào tạo chương trình đều phải tuân thủ lịch thi lại.

TS Nguyễn Thị Ninh, Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Thị Điểm cho biết, nhà trường triển khai giảng dạy chương trình Cambridge nhưng không có học sinh chịu ảnh hưởng bởi sự cố lộ đề thi kể trên. Lí do, học sinh mới ở giai đoạn Primary Checkpoint và Secondary Checkpoint (bậc học dưới).

Đại diện một trường tư thục ở Hà Nội cho biết, có 68 học sinh chịu ảnh hưởng bởi sự cố và sẽ phải thi lại vào 9/6 tới. “Các thí sinh thi lại sẽ không phải nộp thêm lệ phí thi. Tuy nhiên tâm lý học sinh không muốn phải tiếp tục ôn luyện hay phải thi lại lần nữa”, đại diện nhà trường cho hay.

Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng gần 100 trường học được Tổ chức Khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE) công nhận là trường thành viên. Trong số này, có khoảng hơn 50 trường có bậc THPT đang triển khai chương trình ở bậc Trung học phổ thông.

