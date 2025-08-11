Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường Đại học Nam Cần Thơ đưa vào hoạt động trường phổ thông chuẩn quốc tế

Hòa Hội

Ngày 11/8, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức khánh thành đưa vào hoạt động Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Song ngữ DNC (gọi tắt là DNC School), là trường phổ thông liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12, hoạt động theo mô hình giáo dục song ngữ tích hợp giữa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình tiếng Anh Cambridge quốc tế.

khanh-thanh-truong-pho-thong.jpg
Trường Đại học Nam Cần Thơ đưa vào hoạt động Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Song ngữ theo chuẩn quốc tế.

DNC School tọa lạc trên khuôn viên gần 11.000 m² thuộc Trường Đại học Nam Cần Thơ, với thiết kế 4 tầng, kiến trúc hiện đại, phục vụ cho quá trình học tập và sinh hoạt như: Phòng học thông minh được trang bị bảng tương tác, máy chiếu, wifi tốc độ cao; Phòng học tiếng Anh Cambridge với không gian linh hoạt, hỗ trợ tối ưu các hoạt động nghe, nói, thuyết trình; Phòng máy tính, phòng STEM, phòng Công nghệ...

Ngay từ lớp 1, học sinh được học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tham gia các lớp giao tiếp, khoa học, toán bằng tiếng Anh, rèn luyện để đạt các chứng chỉ Cambridge như Starters, Movers, Flyers, KET, PET và IELTS. DNC School tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ thứ 2 đến thứ 6, kết hợp các môn chính khóa, tiếng Anh tăng cường, STEM Robotics, câu lạc bộ phát triển kỹ năng, rèn luyện EQ, thể thao và nghệ thuật. Mỗi học sinh sẽ được phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng, nhân cách, tư duy toàn cầu.

Đặc biệt, học sinh từ lớp 10 sẽ được định hướng nghề nghiệp, huấn luyện thi đánh giá năng lực (VSAT), hỗ trợ làm hồ sơ xét tuyển đại học và luyện thi IELTS. Song song đó, các em còn được tham gia chương trình đào tạo kỹ năng sống trong môi trường quân đội – giúp rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm và bản lĩnh ứng phó trong mọi tình huống.

Nhà trường đặt mục tiêu 100% học sinh tốt nghiệp THPT tại DNC School đều đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, đạt chuẩn IELTS 4.5+ trở lên và có định hướng rõ ràng sau THPT, cam kết 100% học sinh tốt nghiệp THPT đỗ vào Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Thầy Nguyễn Chí Thắng – Hiệu trưởng trường DNC School cho biết, chương trình giáo dục của Nhà trường kết hợp hài hòa giữa chương trình chuẩn quốc gia và các chương trình song ngữ quốc tế, với trọng tâm là phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo để chuẩn bị hành trang vững chắc cho các em học sinh hội nhập toàn cầu. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, cùng phương pháp giảng dạy tiên tiến lấy học sinh làm trung tâm, sẽ là những người dẫn đường, chắp cánh cho ước mơ của các em, giúp các em trở thành những công dân toàn cầu, tự tin và bản lĩnh.

Hòa Hội
