Hiệu trưởng trường đại học quốc tế làm giám đốc bệnh viện tại TPHCM

Ngày 12/5, Tập đoàn Nguyễn Hoàng cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định bổ nhiệm GS.TS.BSCKII Phạm Văn Lình – Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – giữ chức Giám đốc Bệnh viện Vạn Phúc.

Đây được xem là bước hoàn thiện mô hình “Viện - Trường” trong đào tạo và thực hành y khoa, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo mô hình y khoa hiện đại.

GS.TS.BSCKII Phạm Văn Lình là chuyên gia đầu ngành y khoa, có gần 40 năm kinh nghiệm trong đào tạo và quản lý giáo dục, bệnh viện. Trước khi đảm nhiệm chức Hiệu trưởng HIU, ông từng đảm nhiệm các vị trí Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện trường đại học Y Dược Huế; Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện và Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Y Dược Cần Thơ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS Lình cho rằng mô hình "Viện - Trường" có ý nghĩa quan trọng khi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và điều trị được đặt trong cùng một hệ thống vận hành. Theo ông, việc kết nối giữa nhà trường và bệnh viện sẽ giúp phát huy hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao của HIU, đặc biệt là gần 300 giảng viên khối ngành sức khỏe có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa.

Theo HIU, mô hình “Viện - Trường” giúp sinh viên ngành sức khỏe tiếp cận môi trường thực hành lâm sàng thực tế ngay từ sớm. Bệnh viện được xem như một “giảng đường sống”, nơi sinh viên có thể học tập trực tiếp từ quy trình khám chữa bệnh, hồ sơ bệnh án và hoạt động chuyên môn thực tế.

Việc sở hữu bệnh viện thực hành riêng không chỉ bổ sung cơ sở vật chất mà còn nâng cấp toàn diện chất lượng đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên hoàn thiện quá trình thực hành, đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề hoặc tiếp tục học sau đại học trong cùng hệ sinh thái đào tạo – điều trị – nghiên cứu.

Ngoài hệ thống bệnh viện thực hành liên kết hiện có, Bệnh viện Vạn Phúc là cơ sở trọng điểm phục vụ hoạt động đào tạo và thực hành lâm sàng của sinh viên khối ngành sức khỏe tại trường.