Toàn cảnh buổi tuyển sinh đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chiều 11/5, Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền hương sắc có điểm dừng chân đầu tiên của tour tuyển sinh là Học viện Tài chính (Hà Nội). Không khí tại hội trường trở nên nóng hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự đổ bộ của hàng trăm sinh viên đến từ Học viện Tài chính, Đại học Thủy Lợi...

Hàng trăm nữ sinh hội tụ tại ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhiều nữ sinh lựa chọn trang phục áo dài truyền thống, kết hợp cùng phong cách trang điểm trong trẻo, nhẹ nhàng, tôn vinh trọn vẹn nét đẹp tự nhiên.

Sự kiện càng thêm thu hút với sự xuất hiện của Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 - Lê Nguyễn Ngọc Hằng và Đại sứ Du lịch & Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 - Phạm Thùy Dương. Hai người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, trực tiếp chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, truyền cảm hứng cho các thí sinh tiềm năng đến với cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu.

﻿

Lời động viên từ đại diện nhà trường và Ban tổ chức

Mở đầu chương trình, bà Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng BTC - khẳng định chủ đề Miền hương sắc mong muốn tìm kiếm những gương mặt không chỉ rạng ngời vẻ ngoài mà còn giàu tri thức và lòng nhân ái.

Bà bày tỏ niềm tin rằng những môi trường đào tạo năng động, giàu truyền thống này sẽ là "cái nôi" cung cấp những thí sinh xuất sắc, hội tụ đủ bản lĩnh và nhiệt huyết tuổi trẻ cho vương miện năm 2026.

PGS. TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính - bày tỏ sự trân trọng khi cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất quốc gia chọn đây là điểm dừng chân đầu tiên. Ông nhấn mạnh rằng Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là một đấu trường nhan sắc, mà còn dựa trên 4 trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. PGS. TS Nguyễn Mạnh Thiều kêu gọi các nữ sinh hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để nắm bắt cơ hội trưởng thành.

Nhiều nữ sinh muốn ghi danh ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Tham gia ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, không ít nữ sinh đã sẵn sàng nộp hồ sơ, xem đây là cơ hội để hoàn thiện bản thân và chạm tới ước mơ. Nhiều nữ sinh cho rằng điều quan trọng nhất với một thí sinh hoa hậu không chỉ là ngoại hình mà còn là phong thái tự tin, tri thức và khả năng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

﻿

Nơi hiện thực hóa ước mơ và tôi luyện bản lĩnh

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là hành trình trưởng thành đầy tự hào của Đại sứ Phạm Thùy Dương và Á hậu Ngọc Hằng. Với Thùy Dương, vương miện là ước mơ từ thuở nhỏ được cô nuôi dưỡng bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mục tiêu rõ ràng. Không đến với cuộc thi như "tờ giấy trắng", cô bước đi bằng sự kiên trì, biến những thử thách hay biến số về thời gian thành cơ hội để bứt phá mạnh mẽ hơn.

Từng đi thi với tâm thế bỡ ngỡ ở tuổi 18, Á hậu Ngọc Hằng khẳng định sự hồn nhiên và những lời nói từ tâm chính là vũ khí sắc bén nhất để vượt qua nỗi sợ đám đông. Dù xuất phát điểm là sự chuẩn bị bài bản hay tâm thế vô tư, cốt lõi của thành công tại sân chơi này chính là bản lĩnh tự tin và sự chân thật.

﻿﻿

Mạnh dạn tỏa sáng theo cách riêng

Trước sự lo ngại của nhiều sinh viên trước khi quyết định bước chân vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam, bà Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng BTC - khẳng định hành trình đến với cuộc thi là cơ hội để trưởng thành, kết nối và hoàn thiện bản thân.

Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết ban tổ chức luôn đồng hành, tạo điều kiện để mỗi thí sinh tự tin phát triển từ vẻ đẹp ngoại hình đến tâm hồn, bản lĩnh và tiềm năng riêng. Đây cũng là lời động viên để các nữ sinh mạnh dạn đăng ký, dám thử sức và tỏa sáng theo cách của mình.

Buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày 11/5 không chỉ là dịp để sinh viên tìm hiểu về một cuộc thi nhan sắc danh giá mà còn truyền đi thông điệp ý nghĩa: hãy mạnh dạn tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Không khí hội trường trở nên bùng nổ với những màn trình diễn catwalk đầy tự tin của các bạn trẻ. Từ phần thị phạm chuyên nghiệp của Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng và Đại sứ Phạm Thùy Dương đến những bước catwalk mềm mại của Hoa khôi Học viện Tài chính Nguyễn Phương Anh trong tà áo dài hay vẻ nổi bật của Tuệ Hân với chiếc đầm đỏ, tất cả đều cho thấy mỗi người đều có nét đẹp và phong cách riêng. Đặc biệt, sự tham gia nhiệt tình của nhiều nam sinh đã khiến chương trình thêm sôi động, chứng minh rằng sự tự tin và bản lĩnh luôn đáng được ghi nhận.

Buổi tuyển sinh khép lại với nguồn cảm hứng tích cực, khuyến khích sinh viên dám thể hiện cá tính, theo đuổi ước mơ và tự tin khẳng định giá trị của bản thân.