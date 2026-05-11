Á hậu Ngọc Hằng: 'Thi Hoa hậu Việt Nam sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời'

TPO - Chia sẻ tại buổi giao lưu tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Học viện Tài chính chiều 11/5, Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Phạm Thùy Dương đã giải đáp những thắc mắc của các nữ sinh muốn đăng ký tham dự cuộc thi năm nay.

Chiều 11/5 đã diễn ra buổi giao lưu tuyển sinh đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại Học viện Tài chính. Góp mặt trong chương trình, Á hậu Ngọc Hằng và Đại sứ Du lịch và Môi trường - Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các bạn sinh viên.

Những chia sẻ của Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Phạm Thùy Dương đã giúp nữ sinh có thêm nhiều thông tin hữu ích cũng như được truyền động lực cho ước mơ chinh phục vương miện.

Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Phạm Thùy Dương trên thảm đỏ sự kiện tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Tài chính. Ảnh: Trọng Tài.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng: ‘Từng rất rụt rè, không nghĩ sẽ thành á hậu’

Xuất hiện tại buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Học viện Tài chính, Á hậu Ngọc Hằng cho biết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã cho cô những trải nghiệm đáng nhớ, tuyệt vời vào năm vừa tròn 18 tuổi.

Ngọc Hằng nói vào thời điểm đi thi Hoa hậu Việt Nam, cô mới 18 tuổi và được mẹ khuyến khích đi thi, chưa có nhiều kinh nghiệm.

“Vào thời điểm đi thi, lúc đầu tôi khá tự ti vì chưa biết mình là ai, mình có thế mạnh gì. Tuy nhiên, qua quá trình tiếp xúc và va chạm, tôi mới dần bộc lộ những ưu điểm của bản thân. Tôi nghĩ đó là tinh thần cầu tiến, nỗ lực không ngừng cũng như khả năng mang đến năng lượng tích cực và sự kết nối”, Ngọc Hằng chia sẻ.

Tại buổi tuyển sinh, một sinh viên đến từ Đại học Thủy Lợi xin lời khuyên từ Á hậu Ngọc Hằng về hành trình tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Lời khuyên mà Ngọc Hằng dành cho thí sinh năm nay là nếu chưa có kinh nghiệm, trải nghiệm, hãy cứ hồn nhiên, vô tư với những gì mình có. Theo Ngọc Hằng, thí sinh nên có sự chuẩn bị về tài năng sẵn có như ca hát, nhảy múa.

“Tôi từng sợ đám đông, cứ nói là run. Nhưng tôi không để đó là rào cản. Khi tham gia cuộc thi, tự nhiên có trải nghiệm mới. Không có kỹ năng thì nói những gì mình nghĩ. Những lời nói từ tâm, bằng sự chân thành, mọi người sẽ cảm nhận được”, Ngọc Hằng nhấn mạnh.

Theo Ngọc Hằng, cuộc thi thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, không chỉ về nhan sắc hay ngoại hình, mà cô cảm thấy bản thân trưởng thành hơn nhiều. Đó là một trong những khoảng thời gian ý nghĩa và quan trọng nhất đối với cô trong suốt phần đời còn lại. Ngọc Hằng cho biết chưa bao giờ nghĩ được trở thành Á hậu của cuộc thi sắc đẹp mà cô mơ ước từ nhỏ.

Á hậu Ngọc Hằng trả lời các câu hỏi của sinh viên tại buổi tuyển sinh. Ảnh: Trọng Tài.

Đại sứ Du lịch Phạm Thùy Dương: ‘Hãy là chính mình’

Đại sứ Du lịch và Môi trường - Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương - cho biết Hoa hậu Việt Nam là ước mơ từ nhỏ của cô. Người đẹp dự định đăng ký thi từ 2022 nhưng đành hoãn lại vì việc học, rất may đã kịp thời ghi danh ở cuộc thi năm 2024.

"Hoa hậu Việt Nam 2024 với tôi là kỷ niệm đáng nhớ. Những gì đã trải qua ở cuộc thi, Thùy Dương đều nhớ suốt đời. Đến với cuộc thi, tôi đặt ra những mục tiêu, có sự chuẩn bị, hành trang kỹ càng, không phải trang giấy trắng", Thùy Dương nói.

Nhờ Hoa hậu Việt Nam, Thùy Dương trưởng thành hơn, có nhiều kỷ niệm với các thí sinh, ban tổ chức. Năm 2024, Thùy Dương nhớ lại kỷ niệm đêm chung kết bị dời lại hơn một tuần. Đó là quãng thời gian để các thí sinh nhìn lại hành trình đã qua, lắng đọng, chuẩn bị trở lại với tâm thế sẵn sàng hơn.

Trước khi kết thúc phần giao lưu, bạn Nguyễn Phương Anh - Hoa khôi Học viện Tài chính - đặt câu hỏi: “Trong hành trình tham gia cuộc thi, điều quan trọng là nổi bật trước mọi người hay vẫn giữ được chính mình giữa rất nhiều kỳ vọng”.

Người đẹp Thùy Dương khẳng định điều quan trọng nhất là giữ được bản sắc riêng. Là người may mắn có được danh hiệu tại cuộc thi, Thùy Dương tin rằng ban giám khảo và ban tổ chức sẽ nhìn vào cá tính riêng biệt, sự độc bản, không pha trộn với bất kỳ ai. Theo Đại sứ Du lịch và Môi trường, cố biến thành người khác không thể tự tin bằng khi mình là chính mình.

Người đẹp Phạm Thùy Dương chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm với các bạn nữ sinh muốn tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.