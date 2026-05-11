Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Á hậu Ngọc Hằng: 'Thi Hoa hậu Việt Nam sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời'

Duy Nam

TPO - Chia sẻ tại buổi giao lưu tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Học viện Tài chính chiều 11/5, Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Phạm Thùy Dương đã giải đáp những thắc mắc của các nữ sinh muốn đăng ký tham dự cuộc thi năm nay.

Chiều 11/5 đã diễn ra buổi giao lưu tuyển sinh đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại Học viện Tài chính. Góp mặt trong chương trình, Á hậu Ngọc Hằng và Đại sứ Du lịch và Môi trường - Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các bạn sinh viên.

Tại sự kiện, Á hậu Ngọc Hằng và Đại sứ Du lịch và Môi trường - Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương đã nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn nữ sinh trước khi quyết định đặt bút đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026.

Những chia sẻ của Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Phạm Thùy Dương đã giúp nữ sinh có thêm nhiều thông tin hữu ích cũng như được truyền động lực cho ước mơ chinh phục vương miện.

img-3391.jpg
img-3393.jpg
img-3392.jpg
Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Phạm Thùy Dương trên thảm đỏ sự kiện tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Tài chính. Ảnh: Trọng Tài.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng: ‘Từng rất rụt rè, không nghĩ sẽ thành á hậu’

Xuất hiện tại buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Học viện Tài chính, Á hậu Ngọc Hằng cho biết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã cho cô những trải nghiệm đáng nhớ, tuyệt vời vào năm vừa tròn 18 tuổi.

Ngọc Hằng nói vào thời điểm đi thi Hoa hậu Việt Nam, cô mới 18 tuổi và được mẹ khuyến khích đi thi, chưa có nhiều kinh nghiệm.

“Vào thời điểm đi thi, lúc đầu tôi khá tự ti vì chưa biết mình là ai, mình có thế mạnh gì. Tuy nhiên, qua quá trình tiếp xúc và va chạm, tôi mới dần bộc lộ những ưu điểm của bản thân. Tôi nghĩ đó là tinh thần cầu tiến, nỗ lực không ngừng cũng như khả năng mang đến năng lượng tích cực và sự kết nối”, Ngọc Hằng chia sẻ.

Tại buổi tuyển sinh, một sinh viên đến từ Đại học Thủy Lợi xin lời khuyên từ Á hậu Ngọc Hằng về hành trình tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Lời khuyên mà Ngọc Hằng dành cho thí sinh năm nay là nếu chưa có kinh nghiệm, trải nghiệm, hãy cứ hồn nhiên, vô tư với những gì mình có. Theo Ngọc Hằng, thí sinh nên có sự chuẩn bị về tài năng sẵn có như ca hát, nhảy múa.

“Tôi từng sợ đám đông, cứ nói là run. Nhưng tôi không để đó là rào cản. Khi tham gia cuộc thi, tự nhiên có trải nghiệm mới. Không có kỹ năng thì nói những gì mình nghĩ. Những lời nói từ tâm, bằng sự chân thành, mọi người sẽ cảm nhận được”, Ngọc Hằng nhấn mạnh.

Theo Ngọc Hằng, cuộc thi thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, không chỉ về nhan sắc hay ngoại hình, mà cô cảm thấy bản thân trưởng thành hơn nhiều. Đó là một trong những khoảng thời gian ý nghĩa và quan trọng nhất đối với cô trong suốt phần đời còn lại. Ngọc Hằng cho biết chưa bao giờ nghĩ được trở thành Á hậu của cuộc thi sắc đẹp mà cô mơ ước từ nhỏ.

img-3397.jpg
img-3396.jpg
img-3390.jpg
img-3389.jpg
Á hậu Ngọc Hằng trả lời các câu hỏi của sinh viên tại buổi tuyển sinh. Ảnh: Trọng Tài.

Đại sứ Du lịch Phạm Thùy Dương: ‘Hãy là chính mình’

Đại sứ Du lịch và Môi trường - Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương - cho biết Hoa hậu Việt Nam là ước mơ từ nhỏ của cô. Người đẹp dự định đăng ký thi từ 2022 nhưng đành hoãn lại vì việc học, rất may đã kịp thời ghi danh ở cuộc thi năm 2024.

"Hoa hậu Việt Nam 2024 với tôi là kỷ niệm đáng nhớ. Những gì đã trải qua ở cuộc thi, Thùy Dương đều nhớ suốt đời. Đến với cuộc thi, tôi đặt ra những mục tiêu, có sự chuẩn bị, hành trang kỹ càng, không phải trang giấy trắng", Thùy Dương nói.

Nhờ Hoa hậu Việt Nam, Thùy Dương trưởng thành hơn, có nhiều kỷ niệm với các thí sinh, ban tổ chức. Năm 2024, Thùy Dương nhớ lại kỷ niệm đêm chung kết bị dời lại hơn một tuần. Đó là quãng thời gian để các thí sinh nhìn lại hành trình đã qua, lắng đọng, chuẩn bị trở lại với tâm thế sẵn sàng hơn.

Trước khi kết thúc phần giao lưu, bạn Nguyễn Phương Anh - Hoa khôi Học viện Tài chính - đặt câu hỏi: “Trong hành trình tham gia cuộc thi, điều quan trọng là nổi bật trước mọi người hay vẫn giữ được chính mình giữa rất nhiều kỳ vọng”.

Người đẹp Thùy Dương khẳng định điều quan trọng nhất là giữ được bản sắc riêng. Là người may mắn có được danh hiệu tại cuộc thi, Thùy Dương tin rằng ban giám khảo và ban tổ chức sẽ nhìn vào cá tính riêng biệt, sự độc bản, không pha trộn với bất kỳ ai. Theo Đại sứ Du lịch và Môi trường, cố biến thành người khác không thể tự tin bằng khi mình là chính mình.

img-3400.jpg
img-3395.jpg
img-3394.jpg
img-3387.jpg
Người đẹp Phạm Thùy Dương chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm với các bạn nữ sinh muốn tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.
img-3385.jpg
img-3384.jpg
Á hậu Ngọc Hằng, người đẹp Phạm Thùy Dương thị phạm catwalk ở sự kiện.
Duy Nam
#Á hậu Ngọc Hằng #Hoa hậu Việt Nam #tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam #người đẹp Phạm Thùy Dương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe