Nước đi không ai ngờ tới của ông Nawat

TPO - Với việc thâu tóm bản quyền Miss Universe tại 5 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, ông Nawat đang thực hiện những chiến lược mới trong việc kinh doanh sắc đẹp của mình.

Nước đi táo bạo

Ông Nawat có những bước đi táo bạo trong lĩnh vực kinh doanh sắc đẹp.

Sau khi ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam thông báo từ bỏ gia hạn bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam, ông Nawat đã nhảy vào cuộc chơi. Ngoài Thái Lan, Chủ tịch Miss Grand International (MGI) hiện thâu tóm bản quyền Miss Universe của 5 quốc gia khác bao gồm Lào, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore. Đây được xem là nước đi táo bạo không ai nghĩ tới của ông Nawat.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu một đơn vị tại Việt Nam hoặc các quốc gia còn lại muốn cử thí sinh hoặc một cá nhân muốn dự thi Miss Universe 2026, phải liên hệ với MGI để được nhượng bản quyền.

Nếu một đơn vị tại Việt Nam muốn tổ chức cuộc thi quốc gia để tìm ra hoa hậu, có thể hợp tác tổ chức cùng MGI thông qua các điều kiện và thỏa thuận do ông Nawat đưa ra.

Công ty MGI sẽ được cấp độc quyền quản lý, tổ chức và vận hành tất cả hoạt động liên quan đến giấy phép Miss Universe tại 5 quốc gia nêu trên. Phạm vi bao gồm quyền quản lý các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia tại mỗi nước, quyền tổ chức các hoạt động và dự án liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp, quyền phát triển các cơ hội thương mại và các chương trình liên quan đến thương hiệu, quyền chỉ định người được cấp phép phụ (một người mỗi quốc gia).

Tham vọng của Nawat

Ông Nawat tham vọng mang vương miện Miss Universe đầu tiên về cho Lào, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore.

Sau khi thâu tóm bản quyền Miss Universe ở 6 quốc gia Đông Nam Á, ông Nawat chia sẻ trong một livestream rằng tất cả quốc gia có bản quyền đều bắt buộc phải tổ chức cuộc thi cấp quốc gia, không có trường hợp bổ nhiệm thẳng đại diện.

Ông Nawat cũng cho biết việc một đơn vị nắm giữ nhiều bản quyền cùng lúc không phải điều hiếm gặp, đặc biệt từ thời kỳ của JKN và ông Raul Rocha.

Về đối tác tại từng quốc gia, ông Nawat từ chối tiết lộ chi tiết do ràng buộc pháp lý. Ông chia sẻ rằng theo quy định, mỗi quốc gia đều cần có đối tác địa phương, nhưng MGI có quyền tự tổ chức hoặc chỉ định đơn vị phối hợp vận hành.

Đáng chú ý, ông Nawat và MGI sẽ sử dụng nền tảng các cuộc thi quốc gia này với hoạt động kinh doanh cá nhân, dự định mở rộng việc phân phối sản phẩm mới tại 5 quốc gia còn lại bên cạnh Thái Lan.

Ông Nawat cũng bày tỏ tham vọng với nước đi mới sẽ có khả năng mang về một chiếc vương miện Miss Universe cho khu vực ASEAN. Ông chỉ ra rằng trong 5 quốc gia vừa được cấp bản quyền, chưa có quốc gia nào từng đăng quang Miss Universe. Ông cho biết người chiến thắng có thể hợp tác làm việc cùng MGI.

Ảnh hưởng tới Miss Universe Vietnam

Tương lai của Miss Universe Vietnam bị ảnh hưởng sau nước đi của ông Nawat.

Chiến lược mới của ông Nawat được cho rằng ảnh hưởng tới tương lai của Miss Universe Vietnam. Nhiều người đặt vấn đề liệu quy trình tổ chức ở cả 5 quốc gia còn giữ được tính độc lập, việc tuyển chọn đại diện sẽ minh bạch hay có nguy cơ bị định hướng bởi Nawat?

Nhiều người cũng băn khoăn liệu việc handpick thí sinh đi thi có xảy ra hay không, khi quyền lực tập trung về một đầu mối là ông Nawat. Trong bối cảnh thuộc hệ thống Miss Universe Organization, tiêu chuẩn quốc tế liệu có được giữ vững hay sẽ bị điều chỉnh theo chiến lược riêng bởi chủ tịch MGI.

Việc một cá nhân nắm giữ nhiều bản quyền Miss Universe cùng lúc từng diễn ra trong những năm gần đây. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến việc các thí sinh được lựa chọn không có mối liên hệ gì đến quốc gia mà họ đại diện.

Khi Jelena Egorova được công bố trở thành Miss Universe Serbia 2025 đã dẫn đến làn sóng phẫn nộ vì cô là người Mông Cổ, sinh ra tại Nga nhưng có quốc tịch Serbia. Cộng đồng hâm mộ sắc đẹp không hài lòng vì một người không hề có gốc gác Serbia vẫn được đại diện cho Serbia tại Miss Universe chỉ cần thông qua một cuốn hộ chiếu sở tại.

Nhiều người lo ngại, Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á có thể sẽ là trường hợp tiếp theo xảy ra tranh cãi giống tại Serbia khi ông Nawat nắm bản quyền Miss Universe ở các quốc gia này.